Экономика России близка к рецессии, но есть нюанс
Категория
Экономика
Дата публикации

Экономика России близка к рецессии, но есть нюанс

Кремль
Читати українською
Источник:  Business Insider

Как считают иностранные аналитики, единственное, что спасает российскую экономику от тотальной рецессии, - война против Украины.

Главные тезисы

  • Российская экономика находится на грани рецессии.
  • Огромные военные расходы помогают спасать экономику страны-агрессорки, но это временное решение.
  • Продолжая войну, Россия рискует спровоцировать глубокую рецессию из-за истощения ресурсов.

Почему Кремлю выгодна война против Украины

С заявлением на этот счет выступил экономист и профессор по рынкам Школы бизнеса Квестрома при Бостонском университете Джей Загорски.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день огромный военный бюджет России поддерживает ее слабую и падающую экономику.

Несмотря на это, важно понимать, это временное решение для растущих экономических проблем России, среди которых — инфляция, длительные валютные и бюджетные проблемы.

Российская экономика сейчас поддерживается за счет больших государственных расходов, поэтому не будет замедления ни в одном секторе экономики, у которого российское правительство покупает товары, — сказал Загорски.

Он также напомнил о закупках Кремлем военной формы, обуви, боеприпасов и продовольствия в рамках военных действий против Украины.

Так что если бы не было войны, о да, я думаю, что сразу же наступила бы рецессия, — подытожил эксперт.

Путин не сможет вечно держать экономику РФ на плаву

По мнению Юрия Городниченко, экономиста и профессора Калифорнийского университета в Беркли, пока Россия продолжает свою войну против Украины, время спада в российской экономике остается неопределенным.

Он обращает внимание на то, что в 2025 году страна-агрессорка выделит рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику.

По словам эксперта, такие ужасающие расходы не могут длиться вечно.

С помощью государственных денег они могут поддерживать экономику на плаву, но в какой-то момент у правительства закончатся деньги, и им придется остановиться и начнется рецессия, — добавил он.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика РФ столкнулась с серьезными проблемами из-за войны против Украины — Financial Times
Центробанк РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская экономика в прошлом году показала незначительное восстановление — доклад ООН
Экономика Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Экономика КНДР выиграет из-за продажи России ракет и снарядов — DW
Ын и Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?