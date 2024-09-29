Как считают иностранные аналитики, единственное, что спасает российскую экономику от тотальной рецессии, - война против Украины.

Почему Кремлю выгодна война против Украины

С заявлением на этот счет выступил экономист и профессор по рынкам Школы бизнеса Квестрома при Бостонском университете Джей Загорски.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день огромный военный бюджет России поддерживает ее слабую и падающую экономику.

Несмотря на это, важно понимать, это временное решение для растущих экономических проблем России, среди которых — инфляция, длительные валютные и бюджетные проблемы.

Российская экономика сейчас поддерживается за счет больших государственных расходов, поэтому не будет замедления ни в одном секторе экономики, у которого российское правительство покупает товары, — сказал Загорски. Поделиться

Он также напомнил о закупках Кремлем военной формы, обуви, боеприпасов и продовольствия в рамках военных действий против Украины.

Так что если бы не было войны, о да, я думаю, что сразу же наступила бы рецессия, — подытожил эксперт. Поделиться

Путин не сможет вечно держать экономику РФ на плаву

По мнению Юрия Городниченко, экономиста и профессора Калифорнийского университета в Беркли, пока Россия продолжает свою войну против Украины, время спада в российской экономике остается неопределенным.

Он обращает внимание на то, что в 2025 году страна-агрессорка выделит рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику.

По словам эксперта, такие ужасающие расходы не могут длиться вечно.