Экономика России близка к рецессии, но есть нюанс

Как считают иностранные аналитики, единственное, что спасает российскую экономику от тотальной рецессии, - война против Украины.
Главные тезисы
- Российская экономика находится на грани рецессии.
- Огромные военные расходы помогают спасать экономику страны-агрессорки, но это временное решение.
- Продолжая войну, Россия рискует спровоцировать глубокую рецессию из-за истощения ресурсов.
Почему Кремлю выгодна война против Украины
С заявлением на этот счет выступил экономист и профессор по рынкам Школы бизнеса Квестрома при Бостонском университете Джей Загорски.
Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день огромный военный бюджет России поддерживает ее слабую и падающую экономику.
Несмотря на это, важно понимать, это временное решение для растущих экономических проблем России, среди которых — инфляция, длительные валютные и бюджетные проблемы.
Он также напомнил о закупках Кремлем военной формы, обуви, боеприпасов и продовольствия в рамках военных действий против Украины.
Путин не сможет вечно держать экономику РФ на плаву
По мнению Юрия Городниченко, экономиста и профессора Калифорнийского университета в Беркли, пока Россия продолжает свою войну против Украины, время спада в российской экономике остается неопределенным.
Он обращает внимание на то, что в 2025 году страна-агрессорка выделит рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику.
По словам эксперта, такие ужасающие расходы не могут длиться вечно.
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