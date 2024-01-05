Украинская экономика в прошлом году показала незначительное восстановление — доклад ООН

В 2023 году экономика Украины согласно докладу ООН продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части поставок электроэнергии. В Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились.

Украинская экономика демонстрирует устойчивость во время войны

В 2023 году украинская экономика продемонстрировала незначительное восстановление – рост ВВП составил 4,6% после предварительного падения на 29,1%.

Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA).

Согласно докладу, в прошлом году экономика Украины продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части снабжения электроэнергией.

В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно, – сказал директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мукерджи. Поделиться

Он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.

В Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились. Сельскохозяйственное производство ниже, чем в довоенный период, а отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы, – отмечается в докладе ООН. Поделиться

В свою очередь альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с логистическими трудностями из-за российских обстрелов портов на Дунае.

Временные ограничения, введенные ЕС летом на импорт зерна из Украины в пять стран региона, а затем индивидуальные ограничения, наложенные Венгрией, Польшей и Словакией, также повлияли на железнодорожные и автомобильные перевозки.

Что известно об ухудшении экономической ситуации в странах ЕС из-за войны в Украине

В исследовании аналитиков Швейцарского национального банка отмечается, что самые плохие последствия, вызванные развязанной Кремлем войной в Украине, еще впереди.

В частности, аналитики отмечают, что вторжение армии РФ в Украину привело к росту цен на энергоносители, потрясению на мировых финансовых рынках и стремительному сокращению украинской и российской экономик.

Согласно проведенному анализу влияния войны на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии оказалось, что в течение последнего квартала прошлого года объем производства был бы на 0,1-0,7% при отсутствии развязанной Кремлем войны.