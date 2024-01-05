Українська економіка торік показала незначне відновлення — доповідь ООН

У 2023 році економіка України згідно з доповіддю ООН, продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії. В Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися.

Українська економіка демонструє стійкість під час війни

У 2023 році українська економіка продемонструвала незначне відновлення - ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%.

Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA).

Згідно з доповіддю, торік економіка України продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії.

Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче, – сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі. Поширити

Він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.

В Україні зросло приватне споживання, а капітальні видатки на реконструкцію збільшилися. Сільськогосподарське виробництво є нижчим, ніж у довоєнний період, а відвантаження зерна з чорноморських портів залишається проблематичним після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи, – зазначається у доповіді ООН. Поширити

У свою чергу альтернативні експортні маршрути стикаються з логістичними труднощами через російські обстріли портів на Дунаї.

Тимчасові обмеження, запроваджені ЄС влітку на імпорт зерна з України до п'яти країн регіону, а згодом індивідуальні обмеження, накладені Угорщиною, Польщею та Словаччиною, також вплинули на залізничні й автомобільні перевезення.

Що відомо про погіршення економічної ситуації у країнах ЄС через війну в Україні

У дослідженні аналітиків Швейцарського національного банку зазначається, що найгірші наслідки, викликані розв'язаною Кремлем війною в Україні, ще попереду.

Зокрема, аналітики зазначають, що вторгнення армії РФ в Україну призвело до зростання цін на енергоносії, потрясіння на світових фінансових ринках та стрімкого скорочення української та російської економік.

Відповідно до проведеного аналізу впливу війни на економіки Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії виявилось, що протягом останнього кварталу минулого року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% за відсутності розв'язаної Кремлем війни.