Економіка Росії близька до рецесії, але є нюанс

Як вважають іноземні аналітики, єдине, що наразі рятує російську економіку від тотальної рецесії, - війна проти України.
Головні тези:
- Російська економіка знаходиться на межі рецесії.
- Величезні військові витрати допомагають рятувати економіку країни-агресорки, але це тимчасове рішення.
- Продовжуючи війну, Росія ризикує спровокувати глибоку рецесію через вичерпання ресурсів.
Чому Кремлю вигідна війна проти України
З заявою з цього приводу виступив економіст і професор з ринків Школи бізнесу Квестрома при Бостонському університеті Джей Загорські.
Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні величезний військовий бюджет Росії підтримує її слабку та падаючу економіку.
Попри це, що важливо розуміти, це тимчасове рішення для зростаючих економічних проблем Росії, серед яких — інфляція, тривалі валютні та бюджетні проблеми.
Він також нагадав про закупівлі Кремлем військової форми, взуття, боєприпасів і продовольства в рамках військових дій проти України.
Путін не зможе вічно тримати економіку РФ на плаву
На переконання Юрія Городниченка, економіста і професора Каліфорнійського університету в Берклі, поки Росія продовжує свою війну проти України, час спаду в російській економіці залишається невизначеним.
Він звертає увагу на те, що у 2025 році країна-агресорка виділить рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, що має допомогти стимулювати її економіку.
За словами експерта, такі жахливі витрати не можуть тривати вічно.
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