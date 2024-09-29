Економіка Росії близька до рецесії, але є нюанс
Категорія
Економіка
Дата публікації

Економіка Росії близька до рецесії, але є нюанс

Кремль
Джерело:  Business Insider

Як вважають іноземні аналітики, єдине, що наразі рятує російську економіку від тотальної рецесії, - війна проти України.

Головні тези:

  • Російська економіка знаходиться на межі рецесії.
  • Величезні військові витрати допомагають рятувати економіку країни-агресорки, але це тимчасове рішення.
  • Продовжуючи війну, Росія ризикує спровокувати глибоку рецесію через вичерпання ресурсів.

Чому Кремлю вигідна війна проти України

З заявою з цього приводу виступив економіст і професор з ринків Школи бізнесу Квестрома при Бостонському університеті Джей Загорські.

Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні величезний військовий бюджет Росії підтримує її слабку та падаючу економіку.

Попри це, що важливо розуміти, це тимчасове рішення для зростаючих економічних проблем Росії, серед яких — інфляція, тривалі валютні та бюджетні проблеми.

Російська економіка зараз підтримується за рахунок великих державних витрат, тому не буде уповільнення в жодному секторі економіки, у якого російський уряд купує товари, — сказав Загорські.

Він також нагадав про закупівлі Кремлем військової форми, взуття, боєприпасів і продовольства в рамках військових дій проти України.

Тож якби не було війни, о так, я думаю, що відразу ж настала б рецесія, — підсумував експерт.

Путін не зможе вічно тримати економіку РФ на плаву

На переконання Юрія Городниченка, економіста і професора Каліфорнійського університету в Берклі, поки Росія продовжує свою війну проти України, час спаду в російській економіці залишається невизначеним.

Він звертає увагу на те, що у 2025 році країна-агресорка виділить рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, що має допомогти стимулювати її економіку.

За словами експерта, такі жахливі витрати не можуть тривати вічно.

За допомогою державних грошей вони можуть підтримувати економіку на плаву, але в якийсь момент в уряду закінчаться гроші, і їм доведеться зупинитися, і почнеться рецесія, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулась із серйозними проблемами через війну проти України — Financial Times
Центробанк РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська економіка торік показала незначне відновлення — доповідь ООН
Економіка України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка КНДР виграє через продаж Росії ракет та снарядів — DW
Ин та Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?