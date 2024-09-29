Економіка Росії близька до рецесії, але є нюанс

Як вважають іноземні аналітики, єдине, що наразі рятує російську економіку від тотальної рецесії, - війна проти України.

Чому Кремлю вигідна війна проти України

З заявою з цього приводу виступив економіст і професор з ринків Школи бізнесу Квестрома при Бостонському університеті Джей Загорські.

Він звернув увагу на те, що станом на сьогодні величезний військовий бюджет Росії підтримує її слабку та падаючу економіку.

Попри це, що важливо розуміти, це тимчасове рішення для зростаючих економічних проблем Росії, серед яких — інфляція, тривалі валютні та бюджетні проблеми.

Російська економіка зараз підтримується за рахунок великих державних витрат, тому не буде уповільнення в жодному секторі економіки, у якого російський уряд купує товари, — сказав Загорські. Поширити

Він також нагадав про закупівлі Кремлем військової форми, взуття, боєприпасів і продовольства в рамках військових дій проти України.

Тож якби не було війни, о так, я думаю, що відразу ж настала б рецесія, — підсумував експерт. Поширити

Путін не зможе вічно тримати економіку РФ на плаву

На переконання Юрія Городниченка, економіста і професора Каліфорнійського університету в Берклі, поки Росія продовжує свою війну проти України, час спаду в російській економіці залишається невизначеним.

Він звертає увагу на те, що у 2025 році країна-агресорка виділить рекордні 13,2 трильйона рублів на оборонний бюджет, що має допомогти стимулювати її економіку.

За словами експерта, такі жахливі витрати не можуть тривати вічно.