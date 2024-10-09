Бюджет війни. РФ урізає важливі видатки задля фінансування армії

Новий проєкт бюджету РФ на 2025 рік, запропонований російським урядом, демонструє, що Кремль готовий урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.

РФ урізає важливі видатки задля фінансування війни проти України

30 вересня 2024 року російський уряд подав до Держдуми проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трлн руб (447 млрд дол).

Про це повідомляє у соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Запропонований бюджет передбачає приблизно 25% зростання оборонних видатків у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік. Загалом видатки на оборону становлять 32% бюджету 2025 року, порівняно з довоєнним 2021 роком — тоді цей показник був 14,5%.

Новий бюджет демонструє, що Росія продовжує надавати пріоритет фінансуванню війни над внутрішніми пріоритетами, — вважать у британському відомстві, зазначаючи, що, наприклад, соціальні видатки скоротяться на 16% у 2025 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ij09Xn3kmI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2024

Росія збільшує витрати на оборону

Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію. Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%.

Російська влада планує наступного року збільшити витрати на оборону до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України. Поширити

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трлн руб (142 млрд дол) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн руб, що становить 6,2% валового внутрішнього продукту.

Так, військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році.

Також прогнозується, що витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат Росії у 2025 році, у той час, як Путін продовжує переводити економіку на воєнні рейки на тлі вторгнення РФ в Україну, яке триває вже 2,5 року.