Бюджет війни. РФ урізає важливі видатки задля фінансування армії

Новий проєкт бюджету РФ на 2025 рік, запропонований російським урядом, демонструє, що Кремль готовий урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.
Головні тези:
- Російський уряд пропонує збільшити витрати на оборону в проєкті бюджету на 2025 рік, зменшуючи соціальні видатки на 16%.
- Підвищення витрат на військові цілі може призвести до зростання інфляційного тиску в російській економіці.
- У 2025 році планується збільшити витрати на оборону до 6,2% ВВП країни, що становить більше, ніж видатки на освіту та охорону здоров’я.
- Росія надає пріоритет фінансуванню війни проти України навіть коштом соціальних та економічних потреб власного населення.
- Витрати на національну оборону та безпеку Росії у 2025 році складуть близько 40% від усіх бюджетних виплат.
РФ урізає важливі видатки задля фінансування війни проти України
30 вересня 2024 року російський уряд подав до Держдуми проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трлн руб (447 млрд дол).
Про це повідомляє у соцмережі Х Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.
Запропонований бюджет передбачає приблизно 25% зростання оборонних видатків у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік. Загалом видатки на оборону становлять 32% бюджету 2025 року, порівняно з довоєнним 2021 роком — тоді цей показник був 14,5%.
Новий бюджет демонструє, що Росія продовжує надавати пріоритет фінансуванню війни над внутрішніми пріоритетами, — вважать у британському відомстві, зазначаючи, що, наприклад, соціальні видатки скоротяться на 16% у 2025 році.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ij09Xn3kmI
Росія збільшує витрати на оборону
Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію. Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%.
Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, російський уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трлн руб (142 млрд дол) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн руб, що становить 6,2% валового внутрішнього продукту.
Так, військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП у 2026 році та до 5,1% у 2027 році.
Також прогнозується, що витрати на національну оборону та внутрішню безпеку Росії складуть близько 40% загальних бюджетних виплат Росії у 2025 році, у той час, як Путін продовжує переводити економіку на воєнні рейки на тлі вторгнення РФ в Україну, яке триває вже 2,5 року.
Сума на оборону є більшою, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров’я, соціальну політику та національну економіку.
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