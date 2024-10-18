Украинские воины сообщают о масштабных потерях армии РФ — видео

За прошедшие сутки Силам обороны Украины удалось ликвидировать более 1 500 солдат РФ, а также успешно уничтожить 13 танков, 23 артиллерийских систем и 51 ББМ врага.

Потери армии РФ по состоянию на 18 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 675 800 (+1 530) человек,

танков — 9 027 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 18 053 (+51) ед,

артиллерийских систем — 19 533 (+23) ед,

РСЗО — 1 232 (+0) ед,

средств ПВО — 978 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 152 (+48) ед,

крылатых ракет — 2 620 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26 908 (+93) ед,

специальной техники — 3 448 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 17-18 октября — что известно

Как сообщает Генштаб ВСУ, обстановка на поле боя остается напряженной. Российские оккупанты, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно штурмуют позиции украинских защитников.

Несмотря на это, Силы обороны Украины сдерживают давление врага и ежедневно наносят ему масштабные потери.

В течение 17 октября на фронте произошло 210 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в том числе сбросили 113 КАБ. Кроме того, противником было совершено более 4060 обстрелов, из них 125 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполевка, Торское, Лиман, Твердохлебово, Северск, Звановка, Часов Яр, Курахово, Антоновка, Большая Новоселка, Щербиновка, Торецк. Поделиться

Также указано, что 17 октября украинские ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну важную цель армии РФ.