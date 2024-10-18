Українські воїни повідомляють про шалені втрати армії РФ — відео

Протягом минулої доби Силам оборони України вдалося ліквідувати понад 1 500 солдатів РФ, а також успішно знищити 13 танків, 23 артилерійських систем та 51 ББМ ворога.

Втрати армії РФ станом на 18 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 675 800 (+1 530) осіб,

танків — 9 027 (+13) од,

бойових броньованих машин — 18 053 (+51) од,

артилерійських систем — 19 533 (+23) од,

РСЗВ — 1 232 (+0) од,

засобів ППО — 978 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 152 (+48) од,

крилатих ракет — 2 620 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 908 (+93) од,

спеціальної техніки — 3 448 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 17-18 жовтня — що відомо

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, обстановка на полі бою залишається напруженою. Російські окупанти, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно штурмують позиції українських захисників.

Попри це, Сили оборони України стримують натиск ворога і щоденно завдають йому масштабних втрат.

Протягом 17 жовтня на фронті відбулося 210 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема, скинули 113 КАБ. Окрім того, противником було здійснено понад 4060 обстрілів, з них 125 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1450 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Писарівка, Старий Салтів, Ямполівка, Торське, Лиман, Твердохлібове, Сіверськ, Званівка, Часів Яр, Курахове, Антонівка, Велика Новосілка, Щербинівка, Торецьк, Переїзне, Велика Новосілка, Зелене Поле, Тимирівка. Поширити

Також вказано, що 17 жовтня українські ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну іншу важливу ціль армії РФ.