Сили оборони України просунулися вперед на Донеччині

Команда американського Інституту вивчення війни фіксує успішне просування українських воїнів біля Торецька та Покровська, що в Донецькій області.

Українські сили досягли нових успіхів на фронті

Згідно з даними команди ISW, бійці ЗСУ змогли повернути під свій контроль територію в межах Торецька навіть на тлі постійних атак армії РФ на цій ділянці фронту.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про позиції в центрі Торецька.

Попри це, також вказано, що російські загарбники 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські сили — на схід від Покровська. Геолокаційні дані, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що російські сили, які діють на південний схід від Покровська, нещодавно здобули перемогу в східній Лисівці (на захід від Новогродівки), захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки і просунулися вздовж вітрової смуги на південний захід від Селидового, — йдеться у звіті. Поширити

Фото: understandingwar.org

Ситуація у Курській області — що відомо

За словами американських аналітиків, у Курській області РФ російські окупанти просунулися на західний бік українського виступу.

Геолокаційні кадри, які були оприлюднені 17 жовтня, вказують на те, що армія РФ все-таки змогла просунутися на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Кореневого).

Фото: understandingwar.org

Окрім того, наголошується, що українські захисники відновили незначні позиції поблизу Миколаївки (на схід від Покровська і на захід від Гродівки).