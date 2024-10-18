Сили оборони України просунулися вперед на Донеччині

Команда американського Інституту вивчення війни фіксує успішне просування українських воїнів біля Торецька та Покровська, що в Донецькій області.
Головні тези:
- Українські воїни змогли повернути під контроль важливі території, попри регулярні атаки з боку армії РФ.
- Згідно з геолокаційними даними, російські окупанти просунулися на південний схід від Покровська.
- В Курській області армія РФ також змогла просунутися вперед, але українські захисники відновили деякі позиції поблизу Миколаївки та інших населених пунктів.
Українські сили досягли нових успіхів на фронті
Згідно з даними команди ISW, бійці ЗСУ змогли повернути під свій контроль територію в межах Торецька навіть на тлі постійних атак армії РФ на цій ділянці фронту.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про позиції в центрі Торецька.
Попри це, також вказано, що російські загарбники 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції поблизу Торецька, на південь від Торецька біля Неліпівки, на захід від Торецька біля Щербинівки та на південний захід від Торецька біля Сухої Балки.
Ситуація у Курській області — що відомо
За словами американських аналітиків, у Курській області РФ російські окупанти просунулися на західний бік українського виступу.
Геолокаційні кадри, які були оприлюднені 17 жовтня, вказують на те, що армія РФ все-таки змогла просунутися на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Кореневого).
Окрім того, наголошується, що українські захисники відновили незначні позиції поблизу Миколаївки (на схід від Покровська і на захід від Гродівки).
Американський Інститут вивчення війни також заявляє про просування російських військ в межах і на південний схід від Часового Яру, а також на схід від Курахового.
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