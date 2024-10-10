Росія заманює жінок з Африки працювати на виробництві шахедів. Що відбувається

Згідно з розслідуванням журналістів AP, близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, ключовому російському виробництві дронів.

Росія обманом вербує африканок на роботу в ОПК

Африканки, завербовані на роботу в Росії, кажуть, що їх обманом змусили збирати безпілотники для використання у війні проти України.

Як розповідають журналісти, оголошення в соціальних мережах обіцяли молодим африканським жінкам безкоштовний квиток на літак, гроші та «пригоди» в Європі. Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.

Але замість того, щоб навчатися за програмою стажування, жінок привезли до Татарстану, де вони дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників для запуску в Україну.

Компанія займається лише виробництвом дронів. Нічого іншого, — сказала одна з опитаних жінок. Поширити

Робітники перебувають під постійним наглядом у гуртожитках і на роботі, мають 12-годинний робочий день, а зарплата менша, ніж очікувалось — деталі, підтверджені трьома іншими жінками.

Керівництво заводу, очевидно, намагається перешкодити африканським жінкам виїхати, хоча деякі з них, за повідомленнями, виїхали або знайшли роботу в інших регіонах Росії.

Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили у Росії, Кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка.

Для цього була створена онлайн-програма рекрутингу під назвою Alabuga Start. Російські чиновники також відвідали понад 26 посольств у Москві, щоб просувати цю програму. Згідно з оголошеннями, спочатку Alabuga Start обіцяла новобранцям 700 дол на місяць, але згодом ця цифра зменшилась до «понад 500 дол».

На сторінці Facebook програми сказано, що у першій половині цього року було прийнято на роботу 182 жінки, переважно з країн Центральної та Східної Африки. Програма також проводить набір у Південній Америці та Азії, «щоб допомогти жінкам розпочати свою кар'єру». Поширити

За словами прессекретарки Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані, дії Росії «потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування відбувається шахрайським шляхом, а метою є експлуатація».

Особлива економічна зона «Алабуга» була створена у 2006 році для залучення бізнесу та інвестицій в Татарстан. Вона швидко розширилася після вторгнення РФ, і, як свідчать супутникові знімки, частина підприємств перемикнулася на військове виробництво. Спочатку Іран відправляв безпілотники Shahed-136 до Росії в розібраному вигляді, але згодом виробництво було перенесено на «Алабугу». Зараз «Алабуга» є головним російським заводом з виробництва безпілотників.

Новий закон Кремля підтверджує переслідування мігрантів

Держдума РФ 31 липня затвердила законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства мігрантів у разі їхньої неявки на військову службу.

Як зазначає британська розвідка, після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.