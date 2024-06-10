Чому РФ вербує африканців на війну проти України — дані британської розвідки

Росія активізувала вербування африканців у країнах Глобального Півдня, оскільки ресурс ув'язнених уже вичерпано.
Головні тези:
- Кампанія вербування африканців спрямована на компенсацію втрат російської армії та підтримку наступальних операцій на фронті.
- Надмірна мобілізація внутрішніх ресурсів Росії змусила Кремль розширити вербування на Глобальному Півдні.
- Найманці з країн Глобального Півдня, таких як Непал та Сомалі, беруть участь у конфлікті через фінансові стимули.
- Вербовані африканці та іноземні найманці, які потрапили в полон чи загинули, стають побічними жертвами цієї конфронтації.
Кремль вербує африканців після закінчення ув'язнених
Як зазначається у зведенні, 28 травня Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні.
Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Повідомляється, що Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNS9F #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TcucxInCsO
За даними британської розвідки, ця кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту.
Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.
Росія вербує найманців у різних країнах
Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.
У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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