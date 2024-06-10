Чому РФ вербує африканців на війну проти України — дані британської розвідки
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Чому РФ вербує африканців на війну проти України — дані британської розвідки

Міноборони Британії
вербування

Росія активізувала вербування африканців у країнах Глобального Півдня, оскільки ресурс ув'язнених уже вичерпано.

Головні тези:

 

  • Кампанія вербування африканців спрямована на компенсацію втрат російської армії та підтримку наступальних операцій на фронті.
  • Надмірна мобілізація внутрішніх ресурсів Росії змусила Кремль розширити вербування на Глобальному Півдні.
  • Найманці з країн Глобального Півдня, таких як Непал та Сомалі, беруть участь у конфлікті через фінансові стимули.
  • Вербовані африканці та іноземні найманці, які потрапили в полон чи загинули, стають побічними жертвами цієї конфронтації.

Кремль вербує африканців після закінчення ув'язнених

Як зазначається у зведенні, 28 травня Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні.

Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Повідомляється, що Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

За даними британської розвідки, ця кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту.

Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.

Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці, — зазначають у Міноборони Британії.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

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