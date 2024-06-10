Почему РФ вербует африканцев на войну против Украины — данные британской разведки
Категория
Мир
Дата публикации

Почему РФ вербует африканцев на войну против Украины — данные британской разведки

Минобороны Британии
вербовка
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Россия активизировала вербовку африканцев в странах Глобального Юга, поскольку ресурс заключенных уже исчерпан.

Главные тезисы

 

  • Ограниченный пул вербовки заключенных в России вынудил Кремль расширить вербовку на Глобальном Юге из-за нехватки ресурсов.
  • Вербовка наемников из различных стран, включая Непал и Сомали, осуществляется за финансовые стимулы и обещание получить российский паспорт.
  • Попытки вербовки африканцев стали реакцией на нехватку рабочей силы внутри России и непопулярность предыдущей мобилизации.

Кремль вербует африканцев после окончания заключенных

Как отмечается в строительстве, 28 мая Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанди, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать значительные потери российской армии на поле боя и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта.

Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге во избежание дополнительной мобилизации внутри России.

Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны для президента Путина и российского правительства, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты, отмечают в Минобороны Британии.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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