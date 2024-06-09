Депортация или смерть. Где Кремль находит пушечное мясо для войны против Украины

Согласно данным Bloomberg, власти РФ начали все активнее вербовать иностранных наемников, чтобы не потерять инициативу на украинском фронте. Речь идет о 21 стране, включая несколько государств Африки.
Главные тезисы
- Власти РФ шантажируют иностранцев и тысячами бросают их в жерло войны.
- Кремль де-факто заставляет мигрантов и иностранных студентов отправляться на фронт, где не хватает живой силы.
- Российская армия потеряла значительное количество техники и захватчиков за последние дни войны.
- Узнайте больше о тактике Кремля и потерях армии РФ согласно данным Генштаба ВСУ.
Кремль шантажирует иностранцев и тысячами бросает его в жерло войны
Как удалось узнать журналистам, российские кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты тем, кто присоединится к ним как контрактники.
Нельзя также игнорировать тот факт, что власти РФ де-факто вынуждают тысячи мигрантов и иностранных студентов отправляться на фронт, где не хватает живой силы.
Кремль использует тактику, которую ранее применяла ЧВК "Вагнер". В России угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в ряды ВС РФ.
Более того, все чаще молодых африканцев, которые находятся в России за рабочими визами, просто задерживают и ставят перед выбором: депортация или смерть на украинском фронте.
Только незначительной части из них удалось откупиться. Другие — просто становятся очередной партией пушечного мяса.
Потери армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 7869 (+26) ед;
боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;
артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;
РСЗО — 1097 (+2) ед.;
средства ПВО — 836 (+2) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;
крылатых ракет — 2277 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;
специальной техники — 2253 (+5) ед.
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