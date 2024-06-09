Депортация или смерть. Где Кремль находит пушечное мясо для войны против Украины

Согласно данным Bloomberg, власти РФ начали все активнее вербовать иностранных наемников, чтобы не потерять инициативу на украинском фронте. Речь идет о 21 стране, включая несколько государств Африки.

Кремль шантажирует иностранцев и тысячами бросает его в жерло войны

Как удалось узнать журналистам, российские кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты тем, кто присоединится к ним как контрактники.

Нельзя также игнорировать тот факт, что власти РФ де-факто вынуждают тысячи мигрантов и иностранных студентов отправляться на фронт, где не хватает живой силы.

Кремль использует тактику, которую ранее применяла ЧВК "Вагнер". В России угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в ряды ВС РФ.

Более того, все чаще молодых африканцев, которые находятся в России за рабочими визами, просто задерживают и ставят перед выбором: депортация или смерть на украинском фронте.

Только незначительной части из них удалось откупиться. Другие — просто становятся очередной партией пушечного мяса.

Потери армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а из техники уничтожено: