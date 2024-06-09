Депортация или смерть. Где Кремль находит пушечное мясо для войны против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Депортация или смерть. Где Кремль находит пушечное мясо для войны против Украины

африканские добровольцы
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, власти РФ начали все активнее вербовать иностранных наемников, чтобы не потерять инициативу на украинском фронте. Речь идет о 21 стране, включая несколько государств Африки.

Главные тезисы

  • Власти РФ шантажируют иностранцев и тысячами бросают их в жерло войны.
  • Кремль де-факто заставляет мигрантов и иностранных студентов отправляться на фронт, где не хватает живой силы.
  • Российская армия потеряла значительное количество техники и захватчиков за последние дни войны.
  • Узнайте больше о тактике Кремля и потерях армии РФ согласно данным Генштаба ВСУ.

Кремль шантажирует иностранцев и тысячами бросает его в жерло войны

Как удалось узнать журналистам, российские кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты тем, кто присоединится к ним как контрактники.

Нельзя также игнорировать тот факт, что власти РФ де-факто вынуждают тысячи мигрантов и иностранных студентов отправляться на фронт, где не хватает живой силы.

Кремль использует тактику, которую ранее применяла ЧВК "Вагнер". В России угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в ряды ВС РФ.

Более того, все чаще молодых африканцев, которые находятся в России за рабочими визами, просто задерживают и ставят перед выбором: депортация или смерть на украинском фронте.

Только незначительной части из них удалось откупиться. Другие — просто становятся очередной партией пушечного мяса.

Потери армии РФ по состоянию на 9 июня 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 7869 (+26) ед;

  • боевых бронированных машин — 15131 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 13593 (+60) ед;

  • РСЗО — 1097 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 836 (+2) ед;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10982 (+37) ед;

  • крылатых ракет — 2277 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18562 (+78) ед;

  • специальной техники — 2253 (+5) ед.

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