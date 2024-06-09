Депортація або смерть. Де Кремль знаходить гарматне м'ясо для війни проти України

Згідно з даними Bloomberg, влада РФ почала дедалі активніше вербувати іноземних найманців, щоб не втратити ініціативу на українському фронті. Наразі йдеться про 21 країну, включно з кількома державами Африки.
Головні тези:
- Влада РФ шантажує іноземців та тисячами кидає їх у жерло війни.
- Кремль де-факто змушує мігрантів та іноземних студентів вирушати на фронт, де бракує живої сили.
- Російська армія втратила значну кількість техніки та кількість загарбників за останні дні війни.
- Дізнайтеся більше про тактику Кремля та втрати армії РФ згідно з даними Генштабу ЗСУ.
Кремль шантажує іноземців та тисячами кидає їх у жерло війни
Як вдалося дізнатися журналістам, російські кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси під час підписання контракту і зарплати тим, хто приєднається до них як контрактники.
Не можна також ігнорувати той факт, що влада РФ де-факто змушує тисячі мігрантів та іноземних студентів вирушати на фронт, де бракує живої сили.
Кремль використовує тактику, яку раніше застосовував ПВК "Вагнер". У Росії наразі погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до лав ЗС РФ.
Ба більше, дедалі частіше молодих африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, просто затримують та ставлять перед вибором: депортація чи смерть на українському фронті.
Лише незначній частині з них вдалося відкупитися. Інші — просто стають черговою партією гарматного м’яса.
Втрати армії РФ станом на 9 червня 2024 року
Генштаб ЗСУ повідомляє, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7869 (+26) од;
бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;
артилерійських систем — 13593 (+60) од.;
РСЗВ — 1097 (+2) од.;
засоби ППО — 836 (+2) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;
крилатих ракет — 2277 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;
спеціальної техніки — 2253 (+5) од.
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