Депортація або смерть. Де Кремль знаходить гарматне м'ясо для війни проти України

Згідно з даними Bloomberg, влада РФ почала дедалі активніше вербувати іноземних найманців, щоб не втратити ініціативу на українському фронті. Наразі йдеться про 21 країну, включно з кількома державами Африки.

Кремль шантажує іноземців та тисячами кидає їх у жерло війни

Як вдалося дізнатися журналістам, російські кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси під час підписання контракту і зарплати тим, хто приєднається до них як контрактники.

Не можна також ігнорувати той факт, що влада РФ де-факто змушує тисячі мігрантів та іноземних студентів вирушати на фронт, де бракує живої сили.

Кремль використовує тактику, яку раніше застосовував ПВК "Вагнер". У Росії наразі погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до лав ЗС РФ.

Ба більше, дедалі частіше молодих африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, просто затримують та ставлять перед вибором: депортація чи смерть на українському фронті.

Лише незначній частині з них вдалося відкупитися. Інші — просто стають черговою партією гарматного м’яса.

Втрати армії РФ станом на 9 червня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено: