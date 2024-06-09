Депортація або смерть. Де Кремль знаходить гарматне м'ясо для війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Депортація або смерть. Де Кремль знаходить гарматне м'ясо для війни проти України

африканські найманці
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, влада РФ почала дедалі активніше вербувати іноземних найманців, щоб не втратити ініціативу на українському фронті. Наразі йдеться про 21 країну, включно з кількома державами Африки. 

Головні тези:

  • Влада РФ шантажує іноземців та тисячами кидає їх у жерло війни.
  • Кремль де-факто змушує мігрантів та іноземних студентів вирушати на фронт, де бракує живої сили.
  • Російська армія втратила значну кількість техніки та кількість загарбників за останні дні війни.
  • Дізнайтеся більше про тактику Кремля та втрати армії РФ згідно з даними Генштабу ЗСУ.

Кремль шантажує іноземців та тисячами кидає їх у жерло війни

Як вдалося дізнатися журналістам, російські кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси під час підписання контракту і зарплати тим, хто приєднається до них як контрактники.

Не можна також ігнорувати той факт, що влада РФ де-факто змушує тисячі мігрантів та іноземних студентів вирушати на фронт, де бракує живої сили.

Кремль використовує тактику, яку раніше застосовував ПВК "Вагнер". У Росії наразі погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до лав ЗС РФ.

Ба більше, дедалі частіше молодих африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, просто затримують та ставлять перед вибором: депортація чи смерть на українському фронті.

Лише незначній частині з них вдалося відкупитися. Інші — просто стають черговою партією гарматного м’яса.

Втрати армії РФ станом на 9 червня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7869 (+26) од;

  • бойових броньованих машин — 15131 (+26) од.;

  • артилерійських систем — 13593 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1097 (+2) од.;

  • засоби ППО — 836 (+2) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10982 (+37) од.;

  • крилатих ракет — 2277 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18562 (+78) од.;

  • спеціальної техніки — 2253 (+5) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лише Україна нам допомогла. Командир взводу ЗСУ розкрив мотивацію азербайджанців у війні з РФ
Елшад " Хохол" Нурусов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Європа уже готується до війни з Росією — командир взводу ЗСУ Елшад «Хохол» Нурусов
Елшад «Хохол» Нурусов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 26 танків та 60 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?