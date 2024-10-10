Россия заманивает женщин из Африки работать на производстве шахедов. Что происходит

Согласно расследованию журналистов AP, около 200 африканских женщин сейчас работают на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, ключевом российском производстве дронов.

Россия обманом вербует африканок на работу в ОПК

Африканки, завербованные на работу в России, говорят, что обманом их заставили собирать беспилотники для использования в войне против Украины.

Как рассказывают журналисты, объявления в социальных сетях обещали молодым африканским женщинам бесплатный билет на самолет, деньги и приключения в Европе. Требовалось только пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов.

Но вместо того, чтобы учиться по программе стажировки, женщин привезли в Татарстан, где они узнали, что будут работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи ударных иранских беспилотников для запуска в Украину.

Компания занимается только производством дронов. Ничего другого, — сказала одна из опрошенных женщин. Поделиться

Рабочие находятся под постоянным наблюдением в общежитиях и на работе, имеют 12-часовой рабочий день, а зарплата меньше, чем ожидалось — детали, подтвержденные тремя другими женщинами.

Руководство завода, очевидно, пытается помешать африканским женщинам уехать, хотя некоторые из них, по сообщениям, уехали или нашли работу в других регионах России.

Чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в России, Кремль вербует женщин в возрасте 18-22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланка.

Для этого была создана онлайн-программа рекрутинга под названием Alabuga Start. Российские чиновники также посетили более 26 посольств в Москве для продвижения этой программы. Согласно объявлениям, первоначально Alabuga Start обещала новобранцам 700 долл. в месяц, но впоследствии эта цифра уменьшилась до «более 500 долл.».

На странице Facebook программы говорится, что в первой половине этого года было принято на работу 182 женщины, преимущественно из стран Центральной и Восточной Африки. Программа также проводит набор в Южной Америке и Азии, чтобы помочь женщинам начать свою карьеру. Поделиться

По словам пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдасани, действия России «потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми, если вербовка происходит мошенническим путем, а целью является эксплуатация».

Особая экономическая зона "Алабуга" была создана в 2006 году для привлечения бизнеса и инвестиций в Татарстан. Она быстро расширилась после вторжения РФ и, как свидетельствуют спутниковые снимки, часть предприятий переключилась на военное производство. Первоначально Иран отправлял беспилотники Shahed-136 в Россию в разобранном виде, но впоследствии производство было перенесено на «Алабугу». Сейчас "Алабуга" является главным российским заводом по производству беспилотников.

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Как отмечает британская разведка, после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограничены.