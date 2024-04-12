Кремль вербует заключенных на войну против Украины — ЦНС

Российские оккупанты в поисках дополнительного человеческого ресурса активно вербуют женщин из исправительных колоний РФ.
Что известно о вербовке Россией женщин из тюрем на войну против Украины
Отмечается, что агитаторы от министерства обороны РФ, прежде всего, ищут медиков, снайперов, а по желанию и в штурмовые отряды. Заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой.
В ЦНС призвали помочь российским военным "заключить контракт досрочно" и сообщать место дислокации российских военных на ТОТ. Анонимность сообщений гарантирована, отметили в Центре.
Россия вербует наемников для войны против Украины
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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