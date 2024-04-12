Кремль вербує увʼязнених жінок на війну проти України — ЦНС

Російські окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.
Що відомо про вербування Росією жінок з вʼязниць на війну проти України
Зазначається, що агітатори від міністерства оборони РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому.
У ЦНС закликали допомогти російським військовим “завершити контракт достроково” й повідомляти про місце дислокації російських військових на ТОТ. Анонімність повідомлень гарантована, зазначили у Центрі.
Росія вербує найманців для війни проти України
Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.
У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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