Кремль вербує увʼязнених жінок на війну проти України — ЦНС

Що відомо про вербування Росією жінок з вʼязниць на війну проти України

Зазначається, що агітатори від міністерства оборони РФ насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому.

Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими. Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла, — йдеться у повідомленні. Поширити

У ЦНС закликали допомогти російським військовим “завершити контракт достроково” й повідомляти про місце дислокації російських військових на ТОТ. Анонімність повідомлень гарантована, зазначили у Центрі.

Росія вербує найманців для війни проти України

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.