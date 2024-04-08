РФ вербує некваліфікованих лікарів з Африки через нестачу персоналу — британська розвідка

Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки у зв'язку з браком персоналу через війну проти України та мобілізацію.

В армії РФ нестача в 30 тис лікарях

Як зазначається у зведенні, 3 квітня голова Держдуми Росії заявив про нестачу 30 тисяч лікарів, причому у районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі у листопаді 2023 року.

За даними британської розвідки, нинішній брак пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. До 2% російських лікарів та медичних працівників залишили Росію, щоб уникнути призову.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zKo7d5WTDa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2024

За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, виною тому довгий робочий день та низька заробітна плата.

За даними Центру аналізу європейської політики, щоб вирішити цю проблему, Росія набирає співробітників із африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.

Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.