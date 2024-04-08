РФ вербует неквалифицированных врачей из Африки из-за нехватки персонала — британская разведка
Категория
Мир
Дата публикации

РФ вербует неквалифицированных врачей из Африки из-за нехватки персонала — британская разведка

Минобороны Британии
врач
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Россия набирает неквалифицированных врачей из Африки в связи с нехваткой персонала из-за войны против Украины и мобилизации.

В армии РФ недостаток в 30 тыс врачах

Как отмечается в сводке, 3 апреля глава Госдумы России заявил о нехватке 30 тысяч врачей, причем в районных больницах дефицит составляет примерно 50%. Это больше, чем 26,5 тысяч в ноябре 2023 года.

По данным британской разведки, нынешний брак объясняется тем, что некоторые медицинские работники работают в частном секторе, другие покинули страну. После мобилизации в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили не покидать страну. До 2% российских врачей и медицинских работников покинули Россию во избежание призыва.

По оценкам января 2024, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7500, виной тому долгий рабочий день и низкая заработная плата.

По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить эту проблему, Россия набирает сотрудников из африканских стран с ограниченным подтверждением квалификации.

Основные ресурсы и финансовые обязательства по поддержке войны России в Украине оказывают негативное влияние на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Число медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. Привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для деградации клинической практики, отмечают в Минобороны Британии.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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