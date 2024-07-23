Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон группы депутатов от всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев.
Главные тезисы
- Новый миграционный режим ограничивает время пребывания мигрантов в России до 90 дней в течение года и предусматривает быструю высылку в случае нарушений.
- Как заявляет Следком РФ, количество преступлений, совершенных нелегалами в РФ, с начала года возросло более чем в три раза.
- Россия планирует усилить миграционное законодательство, рассматривая сразу 25 проектов.
Что известно об усилении миграционного законодательства в России
Указано, что было проголосовано за закон, дающий полиции полномочия принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Более того, в стране-агрессорКе намерены создать реестр депортированных.
Последние решения уже прокомментировал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он публично призвал к более жесткому контролю в сфере миграции.
По его словам, те, кто не соблюдает российские законы, а также потерял право на легальное пребывание в России, не должны находиться в стране-агрессорке.
Интересный факт, согласно данным Следственного комитета РФ, количество преступлений, совершенных нелегалами в РФ, с начала года возросло более чем в три раза.
Как будет функционировать новый миграционный режим в РФ
Известно, что высылка по решению полиции составит не более 48 часов, если суд не примет иного решения.
Также указано, что был сокращен срок временного пребывания мигрантов в России — мигрантам разрешено находиться в стране не более 90 суток в течение года.
Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:
изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;
выезжать за пределы места жительства;
управлять транспортными средствами, получать водительские права;
покупать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в органах это имущество;
заключать брак;
открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться денежными средствами на счетах.
По словам Володина, по состоянию на сегодняшний день Госдума рассматривает 25 проектов для усиления миграционного законодательства.
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