Презумпция вины. Россия вводит жесткий миграционный режим для иностранцев
Категория
Мир
Дата публикации

Презумпция вины. Россия вводит жесткий миграционный режим для иностранцев

Россия
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Источник:  online.ua

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла закон группы депутатов от всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев.

Главные тезисы

  • Новый миграционный режим ограничивает время пребывания мигрантов в России до 90 дней в течение года и предусматривает быструю высылку в случае нарушений.
  • Как заявляет Следком РФ, количество преступлений, совершенных нелегалами в РФ, с начала года возросло более чем в три раза.
  • Россия планирует усилить миграционное законодательство, рассматривая сразу 25 проектов.

Что известно об усилении миграционного законодательства в России

Указано, что было проголосовано за закон, дающий полиции полномочия принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Более того, в стране-агрессорКе намерены создать реестр депортированных.

Последние решения уже прокомментировал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он публично призвал к более жесткому контролю в сфере миграции.

По его словам, те, кто не соблюдает российские законы, а также потерял право на легальное пребывание в России, не должны находиться в стране-агрессорке.

Новый режим высылки будет действовать в отношении мигрантов, чьи документы закончились или были аннулированы, или совершили правонарушения, — добавил Володин.

Интересный факт, согласно данным Следственного комитета РФ, количество преступлений, совершенных нелегалами в РФ, с начала года возросло более чем в три раза.

Фото: скриншот

Как будет функционировать новый миграционный режим в РФ

Известно, что высылка по решению полиции составит не более 48 часов, если суд не примет иного решения.

Также указано, что был сокращен срок временного пребывания мигрантов в России — мигрантам разрешено находиться в стране не более 90 суток в течение года.

Иностранные граждане, в отношении которых будет введен режим высылки, окажутся в специальном реестре. Им будет запрещено:

  • изменять место жительства или пребывания в России без разрешения МВД;

  • выезжать за пределы места жительства;

  • управлять транспортными средствами, получать водительские права;

  • покупать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в органах это имущество;

  • заключать брак;

  • открывать банковские счета, переводить деньги, распоряжаться денежными средствами на счетах.

По словам Володина, по состоянию на сегодняшний день Госдума рассматривает 25 проектов для усиления миграционного законодательства.

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