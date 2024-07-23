Презумпція провини. Росія вводить жорсткий міграційний режим для іноземців

Держдума РФ у другому та третьому читанні ухвалила закон групи депутатів від усіх думських фракцій, яким пропонується запровадити новий міграційний режим висилки іноземців.
Головні тези:
- Новий міграційний режим обмежує час перебування мігрантів у Росії до 90 днів протягом року та передбачає швидку висилку у разі порушень.
- Як заявляє Слідчий комітет РФ, кількість злочинів, скоєних нелегалами у РФ, з початку року зросла більш ніж утричі.
- Росія планує посилити міграційне законодавство, розглядаючи одразу 25 проєктів.
Що відомо про посилення міграційного законодавства у Росії
Окрім того, вказано, що також було проголосовано за закон, який дає поліції повноваження приймати рішення про адміністративне видворення за межі Росії іноземних громадян та осіб без громадянства.
Ба більше, у країні-агресорці мають намір створити реєстр депортованих.
Останні рішення уже прокоментував голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він публічно закликав до більш жорсткого контролю у сфері міграції:
За його словами, ті, хто не дотримується російських законів, а також втратив право на легальне перебування в Росії, не повинні перебувати в країні-агресорці.
Цікавий факт, згідно з даними Слідчого комітету РФ, кількість злочинів, скоєних нелегалами у РФ, з початку року зросло більш ніж утричі.
Як буде функціонувати новий міграційний режим у РФ
висилка за рішенням поліції становитиме не більше 48 годин, якщо суд не ухвалить іншого рішення.
Також вказано, що було скорочено термін тимчасового перебування мігрантів у Росії — мігрантам дозволено перебувати в країні не більше ніж 90 діб протягом року.
Іноземні громадяни, щодо яких буде запроваджено режим висилки, опиняться у спеціальному реєстрі. Їм буде заборонено:
змінювати місце проживання чи перебування у Росії без дозволу МВС;
виїжджати за межі місця проживання;
керувати транспортними засобами, отримувати права водія;
купувати чи відчужувати нерухоме майно, транспортні засоби та самохідні машини, реєструвати в державних органах це майно;
укладати шлюб;
відкривати банківські рахунки, переказувати гроші, розпоряджатися коштами на рахунках.
За словами Володіна, станом на сьогодні Держдума розглядає 25 проєктів для “вдосконалення” міграційного законодавства.
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