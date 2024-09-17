РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины

Россия активно вербует граждан Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу, однако со временем отправляют их на фронт.

В Луганской области исчезают сирийские наемники, завербованные РФ

Как сообщили в ГУР, сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В июле 2024 года, в частности, 14 сирийских наемников, среди которых Мохаммед Мансур, отправили штурмовать позиции вблизи города Сватово на Луганщине. Во время украинских обстрелов большинство из них погибли, а российские военные отказали в эвакуации раненых. Мансур скрылся с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Фото — t.me/DIUkraine

Недавно сирийские СМИ сообщили о гибели еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, получившего российский паспорт и сражавшегося на Луганщине.

Его отряд из семи сирийцев был уничтожен, а Мурсал скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

Россия использует туристические фирмы для вербовки сирийцев на войну против Украины. Сначала им предлагают работу охранниками в российских нефтяных регионах, а затем соблазняют более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", — отметили в ГУР. Поделиться

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.