РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины

Россия активно вербует граждан Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу, однако со временем отправляют их на фронт.
Главные тезисы
- Россия вербует сирийских граждан, предлагая работу и российское гражданство, а затем направляет их на вооруженный конфликт на востоке Украины.
- Сирийские наемники, в том числе получившие российские паспорта, несут значительные потери на фронте, а некоторые из них погибают из-за отсутствия эвакуации.
- Россия использует туристические фирмы для вербовки и перевозки наемников из разных стран на войну против Украины.
- Война в Украине привлекает наемников не только из Сирии, но и из других стран, таких как Непал и Сомали.
В Луганской области исчезают сирийские наемники, завербованные РФ
Как сообщили в ГУР, сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.
В июле 2024 года, в частности, 14 сирийских наемников, среди которых Мохаммед Мансур, отправили штурмовать позиции вблизи города Сватово на Луганщине. Во время украинских обстрелов большинство из них погибли, а российские военные отказали в эвакуации раненых. Мансур скрылся с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.
Недавно сирийские СМИ сообщили о гибели еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, получившего российский паспорт и сражавшегося на Луганщине.
Его отряд из семи сирийцев был уничтожен, а Мурсал скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.
Россия вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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