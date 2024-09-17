РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины

ГУР
РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины
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Россия активно вербует граждан Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу, однако со временем отправляют их на фронт.

Главные тезисы

  • Россия вербует сирийских граждан, предлагая работу и российское гражданство, а затем направляет их на вооруженный конфликт на востоке Украины.
  • Сирийские наемники, в том числе получившие российские паспорта, несут значительные потери на фронте, а некоторые из них погибают из-за отсутствия эвакуации.
  • Россия использует туристические фирмы для вербовки и перевозки наемников из разных стран на войну против Украины.
  • Война в Украине привлекает наемников не только из Сирии, но и из других стран, таких как Непал и Сомали.

В Луганской области исчезают сирийские наемники, завербованные РФ

Как сообщили в ГУР, сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В июле 2024 года, в частности, 14 сирийских наемников, среди которых Мохаммед Мансур, отправили штурмовать позиции вблизи города Сватово на Луганщине. Во время украинских обстрелов большинство из них погибли, а российские военные отказали в эвакуации раненых. Мансур скрылся с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Фото — t.me/DIUkraine

Недавно сирийские СМИ сообщили о гибели еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, получившего российский паспорт и сражавшегося на Луганщине.

Его отряд из семи сирийцев был уничтожен, а Мурсал скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

Россия использует туристические фирмы для вербовки сирийцев на войну против Украины. Сначала им предлагают работу охранниками в российских нефтяных регионах, а затем соблазняют более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", — отметили в ГУР.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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