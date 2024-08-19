Как РФ вербует украинских детей. История 16-летнего коллаборанта Владимира из Бахмута
Категория
Украина
Дата публикации

Как РФ вербует украинских детей. История 16-летнего коллаборанта Владимира из Бахмута

Проект "Хочу к своим"
Как РФ вербует украинских детей. История 16-летнего коллаборанта Владимира из Бахмута
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Владимир Маркин в возрасте 16 лет собирал и передавал РФ информацию, которая использовалась для артударов по Украине. Подросток променял свое будущее на мгновение, поддавшись пропаганде врага.

Главные тезисы

  • Подросток из Бахмута Владимир Маркин в возрасте 16 лет стал шпионом для России, собирая и передавая информацию для артударов по Украине.
  • Под влиянием пропаганды подросток выбрал сотрудничество с оккупантами, променяв свое будущее на обещания “золотых гор”, гражданства и обучения в военном вузе.
  • Владимир Маркин был арестован и осужден к 10 годам заключения, но позже обратился с просьбой об обмене в качестве военнопленного.
  • Если вы или кто-то, кого вы знаете, владеет информацией о деятельности вражеских агентов, сообщайте через эту форму на сайте “Хочу к своим”.

Как российские спецслужбы завербовали 16-летнего Владимира из Бахмута

На момент совершения преступления против Украины и ее народа Владимиру Маркину было 16 лет.

Маркин родился 2 октября 2005 в Бахмуте, Донецкой области. Как и большинство подростков, он занимался спортом, учился в "Бахмутском индустриальном колледже" на бюджетном месте по специальности "Финансы, банковское дело и страхование".

Владимир Маркин (фото – hochuksvoim.com)

Во время вторжения в Россию Маркин оставался в родном городе. Сначала он не мог поверить в начало войны, а его окружение преимущественно придерживалось нейтральной позиции в отношении Украины и России. Однако впоследствии большинство друзей Маркина стали на проукраинскую позицию, осуждая агрессию.

Несмотря на это Владимир выбрал другой путь. Под влиянием российских медиа он увлекся образом "могучей России" и решил сотрудничать с оккупантами. Первые контакты с российскими спецслужбами он получил из-за знакомой, которая, однако, отказалась от сотрудничества из-за страха последствий. Маркин, убедив ее, получил контакт куратора.

Сотрудничество началось в марте 2022 года, когда парню обещали "золотые горы": гражданство, обучение в военном вузе и деньги.

Владимир собирал и передавал врагу информацию, которая использовалась для артиллерийских ударов, в частности, по его родному колледжу. На его совести 16 случаев наведения огня, включая атаки, которые могли пострадать мирные жители.

Маркин был арестован 16 августа 2022 года и приговорен к 10 годам заключения. Однако в 2024 году он обратился с просьбой об обмене в качестве военнопленного.

Суд удовлетворил его ходатайство, но Россия в момент отказалась от обмена. Теперь Маркин снова отбывает свой срок в украинской тюрьме, оставленный теми, кто когда-то обещал ему блестящее будущее.

Если вы по той или иной причине до сих пор сотрудничаете с врагом и занимаетесь тем, чем занимался Владимир, у вас есть шанс прекратить эту деятельность на определенных условиях. Заполняйте специальную анкету на сайте "Хочу к своим" и четко следуйте полученным инструкциям.

Если вы или кто-нибудь, кого вы знаете, владеет информацией о деятельности вражеских агентов, сообщайте через эту форму на сайте .

Как Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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