Як РФ вербує українських дітей. Історія 16-річного колаборанта Володимира із Бахмуту

Володимир Маркін у віці 16 років збирав і передавав РФ інформацію, яка використовувалася для артударів по Україні. Підліток проміняв своє майбутнє на миттєву вигоду, піддавшись пропаганді ворога.

Як російські спецслужби завербували 16-річного Володимира із Бахмуту

На момент скоєння злочину проти України та її народу, Володимиру Маркіну було 16 років.

Маркін народився 2 жовтня 2005 року в Бахмуті, Донецької області. Як і більшість підлітків, він займався спортом, навчався у "Бахмутському індустріальному коледжі" на бюджетному місці за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".

Володимир Маркін (фото — hochuksvoim.com)

Під час вторгнення Росії Маркін залишався у рідному місті. Спочатку він не міг повірити у початок війни, а його оточення переважно дотримувалося нейтральної позиції щодо України та Росії. Проте згодом більшість друзів Маркіна стали на проукраїнську позицію, засуджуючи агресію.

Попри це, Володимир вибрав інший шлях. Під впливом російських медіа він захопився образом "могутньої Росії" і вирішив співпрацювати з окупантами. Перші контакти з російськими спецслужбами він отримав через знайому, яка, однак, відмовилася від співпраці через страх наслідків. Маркін, переконавши її, отримав контакт куратора. Поширити

Співпраця почалася в березні 2022 року, коли хлопцю обіцяли "золоті гори": громадянство, навчання у військовому виші та гроші.

Володимир збирав і передавав ворогу інформацію, яка використовувалася для артилерійських ударів, зокрема по його рідному коледжу. На його совісті 16 випадків наведення вогню, включно з атаками, які могли постраждати мирні жителі.

Маркіна арештували 16 серпня 2022 року та засудили до 10 років ув'язнення. Проте у 2024 році він звернувся з проханням про обмін як військовополоненого.

Суд задовольнив його клопотання, але Росія в останній момент відмовилася від обміну. Тепер Маркін знову відбуває свій термін в українській в'язниці, залишений тими, хто колись обіцяв йому блискуче майбутнє.

Якщо ви з тієї чи іншої причини досі співпрацюєте з ворогом і займаєтесь тим, чим займався Володимир, у вас є шанс припинити цю діяльність на визначених умовах. Заповнюйте спеціальну анкету на сайті "Хочу к своим" і чітко виконуйте отримані інструкції.

Якщо ви чи хтось, кого ви знаєте, володіє інформацією про діяльність ворожих агентів, повідомляйте через цю форму на сайті.

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