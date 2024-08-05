Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии

Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
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Источник:  Минобороны Британии

Госдума РФ 31 июля утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства мигрантов в случае их неявки на военную службу.

Главные тезисы

  • Закон о лишении гражданства мигрантов в случае неявки на службу в армии утвержден в России, вызвав преследование их для вербовки в войска.
  • Антимигрантские настроения усилились после российского вторжения в Украину, что отражается на росте предвзятости в отношении выходцев из Центральной Азии.
  • Британская разведка указывает на ограниченные последствия для российского призыва в армию после подписания нового закона, но независимые СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов.
  • В городе Волчанск активизирована воздушная разведка противника, используется наемничество, включая граждан Египта.

Новый закон Кремля подтверждает преследование мигрантов

Как отмечает британская разведка, после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограничены.

Однако независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон придает еще одну форму правового принуждения в этом отношении, пишет разведка.

Этот закон также следует рассматривать в контексте все больших антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вероятно как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни, — говорится в сообщении.

В Волчанске россияне используют наемников из Египта

Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.

Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности граждан Египта, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

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