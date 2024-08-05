Госдума РФ 31 июля утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства мигрантов в случае их неявки на военную службу.
Главные тезисы
- Закон о лишении гражданства мигрантов в случае неявки на службу в армии утвержден в России, вызвав преследование их для вербовки в войска.
- Антимигрантские настроения усилились после российского вторжения в Украину, что отражается на росте предвзятости в отношении выходцев из Центральной Азии.
- Британская разведка указывает на ограниченные последствия для российского призыва в армию после подписания нового закона, но независимые СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов.
- В городе Волчанск активизирована воздушная разведка противника, используется наемничество, включая граждан Египта.
Новый закон Кремля подтверждает преследование мигрантов
Как отмечает британская разведка, после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограничены.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 5, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/O2N5sXEQSC
Этот закон также следует рассматривать в контексте все больших антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.
В Волчанске россияне используют наемников из Египта
Как отмечается, в Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью дронов и производит перемещение личного состава.
Также отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города.
Также отмечается, что в Глубоком районе россияне перемещают и рассредоточивают личный состав по боевым позициям, безуспешно пытаясь атаковать позиции Сил обороны.
В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.
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