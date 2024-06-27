Россия заявила об отправке 10 тыс мигрантов на войну против Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на войну в Украину власти отправили по меньшей мере 10 тысяч мигрантов.

Москва отправила на войну против Украины 10 тыс иммигрантов

Как сообщил Бастрыкин, следователи "свыше 30 тысяч уже отловили граждан, которые получили гражданство, но не желают стать на военный учет, поставили на учет".

Уже около 10 тысяч из них отправлены в зону специальной военной операции, — сказал Бастрыкин, используя распространенную среди российских чиновников формулировку для описания войны. Поделиться

Он также сообщил, что иммигранты якобы были направлены на службу в тыловые части, занимающиеся строительством укреплений.

Нам говорят: "зачем они (мигранты — ред.) там нужны, эти товарищи?" Рыть окопы и укрепления создавать, для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, — сказал Бастрыкин. Поделиться

Ранее российское издание "Медуза" отмечало, что правоохранители РФ регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают мигранты, в том числе из Центральной Азии.

Их целями, как правило, становятся мужчины, недавно получившие российское гражданство, но не вставшие на военный учет. Таких мужчин пытаются отправить на войну в Украину.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

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