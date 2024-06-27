Россия заявила об отправке 10 тыс мигрантов на войну против Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на войну в Украину власти отправили по меньшей мере 10 тысяч мигрантов.
Главные тезисы
- Правоохранительные органы РФ устраивают рейды на предприятия, где работают мигранты, для мобилизации на военную службу.
- Некоторые страны, включая Непал, обвиняют Россию в вербовке и отправке своих граждан на войну за деньги.
- Ситуация обострилась после попадания наемника армии РФ из Сомали в плен украинских вооруженных сил.
Москва отправила на войну против Украины 10 тыс иммигрантов
Как сообщил Бастрыкин, следователи "свыше 30 тысяч уже отловили граждан, которые получили гражданство, но не желают стать на военный учет, поставили на учет".
Он также сообщил, что иммигранты якобы были направлены на службу в тыловые части, занимающиеся строительством укреплений.
Ранее российское издание "Медуза" отмечало, что правоохранители РФ регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают мигранты, в том числе из Центральной Азии.
Их целями, как правило, становятся мужчины, недавно получившие российское гражданство, но не вставшие на военный учет. Таких мужчин пытаются отправить на войну в Украину.
Россия вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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