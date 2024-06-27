Росія заявила про відправку 10 тис мігрантів на війну проти України

Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що на війну в Україну влада відправила щонайменше 10 тисяч мігрантів.
Головні тези:
- Влада Росії відправила щонайменше 10 тисяч мігрантів на війну в Україну, зокрема для будівництва укріплень на передовій.
- Росія також вербує найманців з інших країн, як Непал та Сомалі, зголошуючи фінансові мотиви участі у війні.
- Рейди російських правоохоронців на підприємства з мігрантами свідчать про систематичні спроби реєстрації їх на військовий облік для участі в війні проти України.
Москва відправила на війну проти України 10 тис іммігрантів
Як повідомив Бастрикін, слідчі "понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".
Він також повідомив, що іммігранти нібито були направлені на службу в тилові частини, які займаються будівництвом укріплень.
Раніше російське видання "Медуза" зазначало, що правоохоронці РФ регулярно влаштовують рейди на підприємства, де працюють мігранти, зокрема із Центральної Азії.
Їхніми цілями, як правило, стають чоловіки, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік. Таких чоловіків намагаються відправити на війну в Україну.
Росія вербує найманців у різних країнах
Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.
У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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