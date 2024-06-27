Росія заявила про відправку 10 тис мігрантів на війну проти України

Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що на війну в Україну влада відправила щонайменше 10 тисяч мігрантів.

Москва відправила на війну проти України 10 тис іммігрантів

Як повідомив Бастрикін, слідчі "понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції, — сказав Бастрикін, використовуючи поширене серед російських чиновників формулювання для опису війни. Поширити

Він також повідомив, що іммігранти нібито були направлені на службу в тилові частини, які займаються будівництвом укріплень.

Нам кажуть: "навіщо вони (мігранти — ред.) там потрібні, ці товариші?" Рити окопи та укріплення створювати, для цього потрібні справді гарні робочі руки. Вони сьогодні поповнюють ряди наших тилових підрозділів, — сказав Бастрикін. Поширити

Раніше російське видання "Медуза" зазначало, що правоохоронці РФ регулярно влаштовують рейди на підприємства, де працюють мігранти, зокрема із Центральної Азії.

Їхніми цілями, як правило, стають чоловіки, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік. Таких чоловіків намагаються відправити на війну в Україну.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.