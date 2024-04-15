Кремль формує "спецназ" з робітників-мігрантів на війну проти України — британська розвідка

Росія продовжує рекламувати та вербувати іноземних громадян для вступу до лав російської армії для участі у бойових діях в Україні.

Росія продовжує вербувати іноземців на війну проти України

Як зазначає розвідка, іноземцям пропонується вступити в "спеціальний" підрозділ російської армії та вказується щомісячна зарплата у 2200 доларів, видача 2000 доларів, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання.

За даними британської розвідки, у середині 2023 року були поширені онлайн-оголошення про прийом на роботу, спеціально призначені для громадян сусідніх країн, таких як Вірменія та Казахстан, із щомісячними пропозиціями заробітної плати у розмірі 1973 доларів та виплатами у розмірі 5140 доларів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0GPGaFG8ms — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 15, 2024

Крім того, протягом 2023 року Росія також зверталася до мігрантів із Центральної Азії всередині Росії. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що мігрантів з Індії та Непалу завербували і відправили воювати в Україну.

Цілком ймовірно, що багато хто з завербованих є не професійними солдатами, а робітниками-мігрантами, і їх змушували воювати під хибним приводом або пропонуючи фінансові стимули, — йдеться в повідомленні. Поширити

Чисельність іноземних громадян у збройних силах Росії, швидше за все, буде невелика і вони будуть інтегровані до штатних, а не до "спеціальних" підрозділів.

Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, і, враховуючи значні втрати (нині вони оцінюються в 913 осіб на день), Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості вербування, щоб підтримувати високі темпи припливу людей, зазначають Міноборони Британії.

Росія вербує найманців для війни проти України

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.