Кремль формирует "спецназ" из роботников-мигрантов на войну против Украины — британская разведка

Россия продолжает рекламировать и вербовать иностранных граждан для вступления в ряды российской армии для участия в боевых действиях в Украине.

Россия продолжает вербовать иностранцев на войну против Украины

Как отмечает разведка, иностранцам предлагается поступить в "специальное" подразделение российской армии и указывается ежемесячная зарплата в 2200 долларов, выдача 2000 долларов, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

По данным британской разведки, в середине 2023 года были распространены онлайн-объявления о приеме на работу специально предназначенные для граждан соседних стран, таких как Армения и Казахстан, с ежемесячными предложениями заработной платы в размере 1973 долларов и выплатами в размере 5140 долларов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0GPGaFG8ms — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 15, 2024

Кроме того, в 2023 году Россия также обращалась к мигрантам из Центральной Азии внутри России. Недавно появились сообщения о том, что мигрантов из Индии и Непала завербовали и отправили воевать в Украину.

По всей вероятности, многие завербованные являются не профессиональными солдатами, а рабочими-мигрантами, и их заставляли воевать под ложным предлогом или предлагая финансовые стимулы, — говорится в сообщении. Поделиться

Численность иностранных граждан в вооруженных силах России, скорее всего, будет невелика и они будут интегрированы в штатные, а не в "специальные" подразделения.

Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации, и, учитывая значительные потери (в настоящее время они оцениваются в 913 человек в день), России необходимо продолжать изучать все возможности вербовки, чтобы поддерживать высокие темпы притока людей, отмечают Минобороны Британии.

Россия вербует наемников для войны против Украины

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.