Несмотря на сопротивление Кубы, Россия продолжает вербовать граждан из этой страны в качестве наемников для участия в войне против Украины.
Главные тезисы
- Россия активно вербует граждан Кубы для участия в войне против Украины, привлекая обещаниями щедрых выплат и возможностью получения российского гражданства.
- Стратегия России в вербовке иностранных наемников свидетельствует о желании заменить огромное количество потерь своих военных на фронте в Украине.
- Экономический кризис на Кубе, спровоцировавший массовую миграцию и протесты, делает кубинцев уязвимыми перед вербовкой России для участия в войне против Украины.
- Оценки Запада говорят о значительных потерях российской армии в войне на востоке Украины, достигших сотен тысяч человек.
- Кремль обвиняется в вербовке тысяч мигрантов, студентов и рабочих для участия в войне на стороне армии РФ, повышая напряженность конфликта на Донбассе.
Что известно о вербовке Россией кубинцев для участия в войне против Украины
По информации журналистов, находящиеся в условиях бедности кубинцы соглашаются на участие в войне, привлеченные обещаниями щедрых выплат.
На Кубе остается сложная экономическая ситуация с ограничениями электроэнергии и дефицитом продовольствия.
Экономический кризис в стране уже привел к массовой миграции и многочисленным протестам.
Кроме того, мужчины кубинцы соглашаются на участие в развязанной Россией преступной войне против Украины, надеясь на получение российского гражданства.
В то же время, Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.
Россия усилила вербовку иностранных наемников на войну в Украину, пытаясь заменить огромное количество потерь своих военных на фронте.
Что известно о потерях армии в войне против Украины
По оценкам Запада, с начала вторжения в феврале 2022 года российские потери достигли 500 тыс. человек .
Министерство обороны Великобритании в июле заявило, что только за последние два месяца Россия могла потерять 70 тыс. убитыми или ранеными.
Согласно оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов, а также иностранных студентов и рабочих воевать в рядах армии РФ.
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