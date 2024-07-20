РФ продолжает вербовать граждан Кубы для войны против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

РФ продолжает вербовать граждан Кубы для войны против Украины

Преступная армия РФ
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Несмотря на сопротивление Кубы, Россия продолжает вербовать граждан из этой страны в качестве наемников для участия в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Россия активно вербует граждан Кубы для участия в войне против Украины, привлекая обещаниями щедрых выплат и возможностью получения российского гражданства.
  • Стратегия России в вербовке иностранных наемников свидетельствует о желании заменить огромное количество потерь своих военных на фронте в Украине.
  • Экономический кризис на Кубе, спровоцировавший массовую миграцию и протесты, делает кубинцев уязвимыми перед вербовкой России для участия в войне против Украины.
  • Оценки Запада говорят о значительных потерях российской армии в войне на востоке Украины, достигших сотен тысяч человек.
  • Кремль обвиняется в вербовке тысяч мигрантов, студентов и рабочих для участия в войне на стороне армии РФ, повышая напряженность конфликта на Донбассе.

Что известно о вербовке Россией кубинцев для участия в войне против Украины

Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество участников боевых действий, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точное количество установить затруднительно, – рассказывает журналистам один из собеседников издания.

По информации журналистов, находящиеся в условиях бедности кубинцы соглашаются на участие в войне, привлеченные обещаниями щедрых выплат.

РФ вербует граждан Кубы на войну против Украины
Наемники из армии РФ в войне против Украины

На Кубе остается сложная экономическая ситуация с ограничениями электроэнергии и дефицитом продовольствия.

Экономический кризис в стране уже привел к массовой миграции и многочисленным протестам.

Кроме того, мужчины кубинцы соглашаются на участие в развязанной Россией преступной войне против Украины, надеясь на получение российского гражданства.

В то же время, Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.

Россия усилила вербовку иностранных наемников на войну в Украину, пытаясь заменить огромное количество потерь своих военных на фронте.

Что известно о потерях армии в войне против Украины

По оценкам Запада, с начала вторжения в феврале 2022 года российские потери достигли 500 тыс. человек .

Министерство обороны Великобритании в июле заявило, что только за последние два месяца Россия могла потерять 70 тыс. убитыми или ранеными.

Согласно оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов, а также иностранных студентов и рабочих воевать в рядах армии РФ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ вербует африканцев на войну против Украины — данные британской разведки
Минобороны Британии
вербовка
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль вербует шпионов в Германии после высылки дипломатов — Reuters
германия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ФСБ вербует местных в Крыму для поисков партизан — АТЕШ
фсб

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?