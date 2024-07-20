Несмотря на сопротивление Кубы, Россия продолжает вербовать граждан из этой страны в качестве наемников для участия в войне против Украины.

Что известно о вербовке Россией кубинцев для участия в войне против Украины

Добровольцы записываются через неофициальные каналы, и общее количество участников боевых действий, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точное количество установить затруднительно, – рассказывает журналистам один из собеседников издания. Поделиться

По информации журналистов, находящиеся в условиях бедности кубинцы соглашаются на участие в войне, привлеченные обещаниями щедрых выплат.

Наемники из армии РФ в войне против Украины

На Кубе остается сложная экономическая ситуация с ограничениями электроэнергии и дефицитом продовольствия.

Экономический кризис в стране уже привел к массовой миграции и многочисленным протестам.

Кроме того, мужчины кубинцы соглашаются на участие в развязанной Россией преступной войне против Украины, надеясь на получение российского гражданства.

В то же время, Министерство обороны России, представители посольства Кубы в Вашингтоне и Министерства иностранных дел в Гаване не ответили на запрос агентства о комментариях.

Россия усилила вербовку иностранных наемников на войну в Украину, пытаясь заменить огромное количество потерь своих военных на фронте.

Что известно о потерях армии в войне против Украины

По оценкам Запада, с начала вторжения в феврале 2022 года российские потери достигли 500 тыс. человек .

Министерство обороны Великобритании в июле заявило, что только за последние два месяца Россия могла потерять 70 тыс. убитыми или ранеными.

Согласно оценкам европейских чиновников, Кремль заставил тысячи мигрантов, а также иностранных студентов и рабочих воевать в рядах армии РФ.