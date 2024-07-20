Попри опір Куби, Росія продовжує вербувати громадян з цієї країни у якості найманців для участі у війні проти України.
Головні тези:
- Росія активно вербує громадян Куби для участі у війні проти України.
- Кубинці, перебуваючи в складних економічних умовах, добровільно погоджуються на участь у війні, приваблені обіцянками щедрих виплат та можливістю отримання російського громадянства.
- Попри опір Куби та відсутність офіційного підтвердження, російські найманці з цієї країни вже беруть участь у війні на сході України.
- Росія посилила вербування іноземних найманців у разі заміщення втрат своїх військових на фронті, що свідчить про стратегію Кремля в конфлікті на Донбасі.
- За оцінками міжнародних експертів, втрати російської армії від початку вторгнення на Території України можуть сягнути сотень тисяч людей, включаючи найманців та мігрантів з різних країн.
Що відомо про вербування Росією кубинців для участі у війні проти України
За інформацією журналістів, кубінці, які перебувають в умовах бідності, погоджуються на участь у війні, приваблені обіцянками щедрих виплат.
Наразі на Кубі залишається складна економічна ситуація із обмеженнями електроенергії та дефіцитом продовольства.
Економічна криза в країні вже призвела до масової міграції та численних протестів.
Окрім цього чоловіки кубінці погоджуються на участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, сподіваючись на отримання російського громадянства.
Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.
Росія посилила вербування іноземних найманців на війну в Україну, намагаючись замінити величезну кількість втрат своїх військових на фронті.
Що відомо про втрати армії у війні проти України
За оцінками Заходу, з початку вторгнення в лютому 2022 року російські втрати досягли 500 тис осіб.
Міністерство оборони Великобританії у липні заявило, що лише за останні два місяці Росія могла втратити 70 тис убитими або пораненими.
Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників воювати у лавах армії РФ.
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