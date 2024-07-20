РФ продовжує вербувати громадян Куби для війни проти України
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РФ продовжує вербувати громадян Куби для війни проти України

Злочинна армія РФ
Джерело:  Bloomberg

Попри опір Куби, Росія продовжує вербувати громадян з цієї країни у якості найманців для участі у війні проти України. 

Головні тези:

  • Росія активно вербує громадян Куби для участі у війні проти України.
  • Кубинці, перебуваючи в складних економічних умовах, добровільно погоджуються на участь у війні, приваблені обіцянками щедрих виплат та можливістю отримання російського громадянства.
  • Попри опір Куби та відсутність офіційного підтвердження, російські найманці з цієї країни вже беруть участь у війні на сході України.
  • Росія посилила вербування іноземних найманців у разі заміщення втрат своїх військових на фронті, що свідчить про стратегію Кремля в конфлікті на Донбасі.
  • За оцінками міжнародних експертів, втрати російської армії від початку вторгнення на Території України можуть сягнути сотень тисяч людей, включаючи найманців та мігрантів з різних країн.

Що відомо про вербування Росією кубинців для участі у війні проти України

Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, становитькілька сотень, хоча точну кількість встановити важко, - розповідає журналістам один зі співрозмовників видання.

За інформацією журналістів, кубінці, які перебувають в умовах бідності, погоджуються на участь у війні, приваблені обіцянками щедрих виплат.

РФ вербує громадян Куби на війну проти України
Найманці з армії РФ у війні проти України

Наразі на Кубі залишається складна економічна ситуація із обмеженнями електроенергії та дефіцитом продовольства.

Економічна криза в країні вже призвела до масової міграції та численних протестів.

Окрім цього чоловіки кубінці погоджуються на участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, сподіваючись на отримання російського громадянства.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

Росія посилила вербування іноземних найманців на війну в Україну, намагаючись замінити величезну кількість втрат своїх військових на фронті.

Що відомо про втрати армії у війні проти України

За оцінками Заходу, з початку вторгнення в лютому 2022 року російські втрати досягли 500 тис осіб. 

Міністерство оборони Великобританії у липні заявило, що лише за останні два місяці Росія могла втратити 70 тис убитими або пораненими.

Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників воювати у лавах армії РФ.

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