Попри опір Куби, Росія продовжує вербувати громадян з цієї країни у якості найманців для участі у війні проти України.

Що відомо про вербування Росією кубинців для участі у війні проти України

Добровольці записуються через неофіційні канали, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, становитькілька сотень, хоча точну кількість встановити важко, - розповідає журналістам один зі співрозмовників видання. Поширити

За інформацією журналістів, кубінці, які перебувають в умовах бідності, погоджуються на участь у війні, приваблені обіцянками щедрих виплат.

Найманці з армії РФ у війні проти України

Наразі на Кубі залишається складна економічна ситуація із обмеженнями електроенергії та дефіцитом продовольства.

Економічна криза в країні вже призвела до масової міграції та численних протестів.

Окрім цього чоловіки кубінці погоджуються на участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, сподіваючись на отримання російського громадянства.

Водночас Міністерство оборони Росії, представники посольства Куби у Вашингтоні та Міністерства закордонних справ у Гавані не відповіли на запит агентства про коментарі.

Росія посилила вербування іноземних найманців на війну в Україну, намагаючись замінити величезну кількість втрат своїх військових на фронті.

Що відомо про втрати армії у війні проти України

За оцінками Заходу, з початку вторгнення в лютому 2022 року російські втрати досягли 500 тис осіб.

Міністерство оборони Великобританії у липні заявило, що лише за останні два місяці Росія могла втратити 70 тис убитими або пораненими.

Згідно з оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників воювати у лавах армії РФ.