Держдума РФ 31 липня затвердила законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства мігрантів у разі їхньої неявки на військову службу.
Головні тези:
- Росія прийняла закон, що дозволяє позбавляти мігрантів громадянства у разі відмови йти на військову службу, за останніми даними британської розвідки.
- Антимігрантські настрої в Росії посилилися після вторгнення в Україну, що може вказувати на спроби уряду зміцнити легітимність у контексті великих втрат і зниження рівня життя.
- Дедалі більша мобілізація російської армії та застосування іноземних найманців у протистоянні на сході України свідчать про складну ситуацію в регіоні.
Новий закон Кремля підтверджує переслідування мігрантів
Як зазначає британська розвідка, після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 5, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PwPJnsVZdN #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/O2N5sXEQSC
Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.
У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту
Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.
Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.
В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.
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