Росія переслідує мігрантів для вербування до війни проти України — розвідка Британії

Держдума РФ 31 липня затвердила законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства мігрантів у разі їхньої неявки на військову службу.

Новий закон Кремля підтверджує переслідування мігрантів

Як зазначає британська розвідка, після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні, — пише розвідка. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 August 2024.



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Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя, — йдеться в повідомленні. Поширити

У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту

Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.

Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.