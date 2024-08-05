Росія переслідує мігрантів для вербування до війни проти України — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія переслідує мігрантів для вербування до війни проти України — розвідка Британії

Росія переслідує мігрантів для вербування до війни проти України — розвідка Британії
Джерело:  Міноборони Британії

Держдума РФ 31 липня затвердила законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства мігрантів у разі їхньої неявки на військову службу.

Головні тези:

  • Росія прийняла закон, що дозволяє позбавляти мігрантів громадянства у разі відмови йти на військову службу, за останніми даними британської розвідки.
  • Антимігрантські настрої в Росії посилилися після вторгнення в Україну, що може вказувати на спроби уряду зміцнити легітимність у контексті великих втрат і зниження рівня життя.
  • Дедалі більша мобілізація російської армії та застосування іноземних найманців у протистоянні на сході України свідчать про складну ситуацію в регіоні.

Новий закон Кремля підтверджує переслідування мігрантів

Як зазначає британська розвідка, після підписання закону практичні наслідки для російського призову в армію, ймовірно, будуть обмеженими.

Проте незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії. Новий закон надає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні, — пише розвідка.

Цей закон також слід розглядати в контексті дедалі більших антимігрантських настроїв, що розпалюються деякими членами російського уряду, особливо щодо вихідців із Центральної Азії.

Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, імовірно, як частина спроби створити додаткові джерела легітимності уряду перед обличчям великих втрат і зниження рівня життя, — йдеться в повідомленні.

У Вовчанську росіяни використовують найманців з Єгипту

Як зазначається, у Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою дронів і проводить переміщення особового складу.

Також відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у районі Глибокого росіяни переміщують та розосереджують особовий склад по бойових позиціях, безуспішно намагаючись атакувати позиції Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

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