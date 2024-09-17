РФ вербує сирійців для "м'ясних штурмів" на війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вербує сирійців для "м'ясних штурмів" на війні проти України

ГУР
РФ вербує сирійців для "м'ясних штурмів" на війні проти України

Росія активно вербує громадян Сирії, обіцяючи їм російські паспорти та оплачувану роботу, проте згодом відправляють їх на фронт.

Головні тези:

  • Росія вербує сирійців, обіцяючи їм російські паспорти та оплачувану роботу, після чого відправляє на фронт в Україну.
  • За допомогою туристичних фірм РФ залучає нових найманців для участі у “м'ясних штурмах” на сході України.
  • Сирійці є лише однією з груп наївних громадян, яких Росія вербує для ведення війни проти України, використовуючи різні методи та обіцянки.
  • Українські сили захисту вже заарештували найманців з Непалу та Сомалі, тим самим викривши плани РФ щодо залучення іноземних бійців.

У Луганській області зникають сирійські найманці, завербовані РФ

Як повідомили в ГУР, сирійських найманців відправляють на передову, де вони зазнають значних втрат.

У липні 2024 року, зокрема, 14 сирійських найманців, серед яких був Мохаммед Мансур, відправили штурмувати позиції поблизу міста Сватове на Луганщині. Під час українського обстрілу більшість із них загинула, а російські військові відмовили в евакуації поранених. Мансур втік із поля бою, а його загін визнали зниклим безвісти.

Фото — t.me/DIUkraine

Нещодавно сирійські ЗМІ повідомили про загибель ще одного найманця, Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і воював на Луганщині.

Його загін із семи сирійців був знищений, а Мурсал помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків невідома.

Росія використовує туристичні фірми для вербування сирійців на війну проти України. Спочатку їм пропонують роботу охоронцями в російських нафтових регіонах, а потім спокушають вищою зарплатою для участі в "м'ясних штурмах”, — зазначили в ГУР.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

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