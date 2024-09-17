РФ вербує сирійців для "м'ясних штурмів" на війні проти України

Росія активно вербує громадян Сирії, обіцяючи їм російські паспорти та оплачувану роботу, проте згодом відправляють їх на фронт.

У Луганській області зникають сирійські найманці, завербовані РФ

Як повідомили в ГУР, сирійських найманців відправляють на передову, де вони зазнають значних втрат.

У липні 2024 року, зокрема, 14 сирійських найманців, серед яких був Мохаммед Мансур, відправили штурмувати позиції поблизу міста Сватове на Луганщині. Під час українського обстрілу більшість із них загинула, а російські військові відмовили в евакуації поранених. Мансур втік із поля бою, а його загін визнали зниклим безвісти.

Фото — t.me/DIUkraine

Нещодавно сирійські ЗМІ повідомили про загибель ще одного найманця, Вахіда Мурсала Аль-Шіблі, який отримав російський паспорт і воював на Луганщині.

Його загін із семи сирійців був знищений, а Мурсал помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків невідома.

Росія використовує туристичні фірми для вербування сирійців на війну проти України. Спочатку їм пропонують роботу охоронцями в російських нафтових регіонах, а потім спокушають вищою зарплатою для участі в "м'ясних штурмах”, — зазначили в ГУР. Поширити

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.