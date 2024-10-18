Силы обороны Украины продвинулись вперед в Донецкой области

Команда американского Института изучения войны фиксирует успешное продвижение украинских воинов возле Торецка и Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские воины смогли вернуть под контроль важные территории, несмотря на регулярные атаки со стороны армии РФ.
- Согласно геолокационным данным, российские оккупанты продвинулись на юго-восток от Покровска.
- В Курской области армия РФ также смогла продвинуться вперед, украинские защитники восстановили некоторые позиции у Николаевки и других населенных пунктов.
Украинские силы добились новых успехов на фронте
Согласно данным команды ISW, бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль территорию в пределах Торецка даже на фоне постоянных атак армии РФ на этом участке фронта.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о позициях в центре Торецка.
Несмотря на это, также указано, что российские захватчики 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.
Ситуация в Курской области — что известно
По словам американских аналитиков, в Курской области РФ российские оккупанты продвинулись на западную сторону украинского наступления.
Геолокационные кадры, обнародованные 17 октября, указывают на то, что армия РФ все-таки смогла продвинуться к югу от Зеленого Пути (юго-восточнее Кореневого).
Кроме того, указано, что украинские защитники восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки (восточнее Покровска и западнее Гродовки).
Американский Институт изучения войны также заявляет о продвижении российских войск в пределах и юго-восточнее Часового Яра, а также восточнее Курахового.
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