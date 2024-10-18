Силы обороны Украины продвинулись вперед в Донецкой области

Украинские силы добились новых успехов на фронте

Согласно данным команды ISW, бойцы ВСУ смогли вернуть под свой контроль территорию в пределах Торецка даже на фоне постоянных атак армии РФ на этом участке фронта.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о позициях в центре Торецка.

Несмотря на это, также указано, что российские захватчики 16 и 17 октября продолжали наступательные операции вблизи Торецка, к югу от Торецка возле Нелиповки, к западу от Торецка возле Щербиновки и юго-западнее Торецка возле Сухой Балки.

Российские силы недавно продвинулись юго-восточнее Покровска, а украинские силы — восточнее Покровска. Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что российские силы, действующие юго-восточнее Покровска, недавно одержавшие победу в восточной Лисовке (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки, — сказано в отчете. Поделиться

Фото: understandingwar.org

Ситуация в Курской области — что известно

По словам американских аналитиков, в Курской области РФ российские оккупанты продвинулись на западную сторону украинского наступления.

Геолокационные кадры, обнародованные 17 октября, указывают на то, что армия РФ все-таки смогла продвинуться к югу от Зеленого Пути (юго-восточнее Кореневого).

Фото: understandingwar.org

Кроме того, указано, что украинские защитники восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки (восточнее Покровска и западнее Гродовки).