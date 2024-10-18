Росія атакувала Україну 135 ударними дронами

Уночі та вранці 18 жовтня армія РФ здійснила нову масштабну атаку на мирні українські міста та села. До 10-ти ворожих БпЛА досі знаходяться у повітряному просторі центральних областей України. Повітряний бій триває.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи 18 жовтня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 жовтня 2024 року (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Українські воїни змогли виявити та здійснити супровід 135-ти ворожих безпілотників.

Щоб знищити ворожі цілі, Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що 44 російських дронів локаційно втрачено, 2 — полетіли в Білорусь.

Фото: facebook.com/kpszsu

Повітряний бій триває досі

Повітряні сили ЗСУ також попереджають, що до 10-ти ворожих БпЛА досі перебувають в повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.

Сили ППО закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу.

Станом на 09:15 рух ударних БпЛА виглядає наступним чином: