Росія атакувала Україну 135 ударними дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну 135 ударними дронами

Повітряні Сили ЗСУ
атака дронів

Уночі та вранці 18 жовтня армія РФ здійснила нову масштабну атаку на мирні українські міста та села. До 10-ти ворожих БпЛА досі знаходяться у повітряному просторі центральних областей України. Повітряний бій триває.

Головні тези:

  • Українські військові залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи для ліквідації ворожих цілей.
  • Загалом знищено 80 ворожих БпЛА у різних областях України.
  • Наголошується, що 44 російських дрони були локаційно втрачені, а ще кілька інших полетіли в Білорусь.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи 18 жовтня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 жовтня 2024 року (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Українські воїни змогли виявити та здійснити супровід 135-ти ворожих безпілотників.

Щоб знищити ворожі цілі, Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що 44 російських дронів локаційно втрачено, 2 — полетіли в Білорусь.

Фото: facebook.com/kpszsu

Повітряний бій триває досі

Повітряні сили ЗСУ також попереджають, що до 10-ти ворожих БпЛА досі перебувають в повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.

Сили ППО закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу.

Станом на 09:15 рух ударних БпЛА виглядає наступним чином:

  • БпЛА в південній частині Житомирської області, курс західний.

  • БпЛА в напрямку Вінниці з північного напрямку.

  • БпЛА в північній частині Вінницької області, курс західний.

  • БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний.

  • БпЛА західніше Києва (район Бучі), курс північний.

  • БпЛА в східній частині Хмельницької області, курс західний

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