Военные РФ атаковали дроном херсонских коммунальщиков ― пятеро раненых

В Херсоне российские террористы днем 18 октября из дрона обстреляли работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы, пострадали пять человек.

Российские военные сбросили боеприпас с дрона на херсонских коммунальщиков

В Херсоне россияне атаковали из БПЛА работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Поделиться

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пять мужчин — 44, 24, 41, 43 и 47 лет. Они получили взрывные травмы, обломочные ранения конечностей и туловища.

Всех пострадавших скорая доставила в больницу для оказания медпомощи.

Россия в очередной раз атаковала мирных людей на Херсонщине

Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.