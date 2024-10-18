Военные РФ атаковали дроном херсонских коммунальщиков ― пятеро раненых

В Херсоне российские террористы днем 18 октября из дрона обстреляли работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы, пострадали пять человек.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали дроном работников коммунальной службы в Херсоне, ранив пять человек.
- Атака привела к осколковым ранениям и тяжелым травмам у пострадавших, требующим медицинской помощи в больнице.
- Международные организации осуждают действия российских военных, направленные на атаку мирных жителей и гражданские объекты.
Российские военные сбросили боеприпас с дрона на херсонских коммунальщиков
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Как отмечается, из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пять мужчин — 44, 24, 41, 43 и 47 лет. Они получили взрывные травмы, обломочные ранения конечностей и туловища.
Всех пострадавших скорая доставила в больницу для оказания медпомощи.
Россия в очередной раз атаковала мирных людей на Херсонщине
Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-