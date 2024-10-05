Российские военные дроном атаковали гражданских в Херсоне — есть раненые

Российские террористы сбросили боеприпас с беспилотника на жителей Днепровского района Херсона. Ранения получили четыре человека.

Российские военные атаковали дроном гражданских херсонцев

Оккупанты атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека. Взрывные травмы и обломочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет, говорится в сообщении Херсонской ОВА. Поделиться

В областной администрации отметили, что во время вражеского удара потерпевшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии Херсонская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших выросло до четырех.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 5 октября около 12:40 военные армии РФ сбросили взрывчатку из БПЛА в Херсоне.

Отмечается, что травмы и ранения разной степени тяжести получили четверо гражданских — двое мужчин 55 и 60 лет и две женщины 65 и 70 лет. Все они в момент атаки находились на улице.

Армия РФ терроризирует обстрелами Херсон и область

Около 14.00 5 октября стало известно еще об одном раненом в Херсоне.

Есть пострадавший в результате сброса взрывчатки из БПЛА в Днепровском районе. 60-летний мужчина получил обломочное ранение плеча. Сейчас он под наблюдением врачей.

Также ранен в Станиславе, который российские террористы обстреляли из артиллерии.