Российские военные дроном атаковали гражданских в Херсоне — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные дроном атаковали гражданских в Херсоне — есть раненые

Роман Мрочко
Дрон
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Российские террористы сбросили боеприпас с беспилотника на жителей Днепровского района Херсона. Ранения получили четыре человека.

Главные тезисы

  • Атака российских военных дроном в Херсоне привела к ранениям четырех гражданских жителей.
  • В результате обстрела артиллерией была ранена мирная жительница, получившая помощь от медицинских работников.
  • Действия российских войск в Херсоне грубо нарушают международное право, что вызвало начало уголовного расследования.
  • Российские террористы продолжают терроризировать обстрелами Херсон и область, нанося ущерб мирным жителям.

Российские военные атаковали дроном гражданских херсонцев

Оккупанты атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона. Пострадали три человека. Взрывные травмы и обломочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет, говорится в сообщении Херсонской ОВА.

В областной администрации отметили, что во время вражеского удара потерпевшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии Херсонская областная прокуратура сообщила, что количество пострадавших выросло до четырех.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 5 октября около 12:40 военные армии РФ сбросили взрывчатку из БПЛА в Херсоне.

Отмечается, что травмы и ранения разной степени тяжести получили четверо гражданских — двое мужчин 55 и 60 лет и две женщины 65 и 70 лет. Все они в момент атаки находились на улице.

Армия РФ терроризирует обстрелами Херсон и область

Около 14.00 5 октября стало известно еще об одном раненом в Херсоне.

Есть пострадавший в результате сброса взрывчатки из БПЛА в Днепровском районе. 60-летний мужчина получил обломочное ранение плеча. Сейчас он под наблюдением врачей.

Также ранен в Станиславе, который российские террористы обстреляли из артиллерии.

Российские военные ударили из артиллерии по Станиславу. В результате обстрела ранения получила 71-летняя женщина. У нее контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы. Бригада скорой оказала пострадавшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

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