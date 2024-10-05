Російські військові дроном атакували цивільних у Херсоні — є поранені

Російські терористи скинули боєприпас з безпілотника на жителів Дніпровського району Херсона. Поранення отримали четверо людей.
Головні тези:
- Російські терористи скинули боєприпас з безпілотника на жителів Херсона, поранено чотирьох людей.
- Після атаки дроном військові почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Унаслідок обстрілу артилерією також були поранена мирна жителька Станіслава.
- Жертви атак потрапили під опіку медичних працівників та їм була надана відповідна допомога.
- Дії російських військ в Херсоні та області грубо порушують міжнародне право.
Російські військові атакували дроном цивільних херсонців
В обласній адміністрації зазначили, що під час ворожого удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Згодом Херсонська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 жовтня близько 12:40 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні.
Зазначається, що травми та поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо цивільних — двоє чоловіків 55 та 60 років та двоє жінок 65 та 70 років. Усі вони в момент атаки перебували на вулиці.
Армія РФ тероризує обстрілами Херсон та область
Близько 14.00 5 жовтня стало відомо про ще одного пораненого в Херсоні.
Є постраждалий внаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Дніпровському районі. 60-річний чоловік дістав уламкове поранення плеча. Нині він — під наглядом лікарів.
Також є поранена в Станіславі, який російські терористи обстріляли з артилерії.
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