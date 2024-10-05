Російські військові дроном атакували цивільних у Херсоні — є поранені

Російські військові атакували дроном цивільних херсонців

Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей. Вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років, — йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Поширити

В обласній адміністрації зазначили, що під час ворожого удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом Херсонська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 5 жовтня близько 12:40 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні.

Зазначається, що травми та поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо цивільних — двоє чоловіків 55 та 60 років та двоє жінок 65 та 70 років. Усі вони в момент атаки перебували на вулиці.

Армія РФ тероризує обстрілами Херсон та область

Близько 14.00 5 жовтня стало відомо про ще одного пораненого в Херсоні.

Є постраждалий внаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Дніпровському районі. 60-річний чоловік дістав уламкове поранення плеча. Нині він — під наглядом лікарів.

Також є поранена в Станіславі, який російські терористи обстріляли з артилерії.