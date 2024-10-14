Армия РФ снова обстреляла авто на Херсонщине — погибли два человека

Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.

Россия в очередной раз атаковала мирных людей на Херсонщине

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины, 72 и 56 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших, — сообщил Прокудин. Поделиться

В результате обстрела также ранен 46-летний водитель.

Россия сбросила на Херсон 4 КАБа

Около 10:30 7 октября российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре управляемых авиабомба. Зафиксированы попадания по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. Было известно о семнадцати пострадавших. Поделиться

В ОВА подтвердили, что среди пострадавших двое детей. Отмечается, что 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние — стабильное.

Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек — шесть мужчин и восемь женщин.

Одной потерпевшей, пожилой женщине, бригада «экстренки» оказала медпомощь на месте.