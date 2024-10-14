Армия РФ снова обстреляла авто на Херсонщине — погибли два человека

Российские оккупанты атаковали с дрона автомобиль неподалеку от села Гавриловка Херсонской области. В результате обстрела два человека погибли, еще один человек получил ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла автомобиль неподалеку от села Гавриловка, Херсонская область, погибли два человека, третий ранен.
- Российские войска ранее нанесли авиационный удар по Херсону, сбросив четыре управляемых авиабомбы.
- Среди пострадавших 19 человек, включая двух детей: 2-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, состояние которых стабильное.
- Жертвам обстрела медицинская помощь оказывается в больнице, обнаружены травмы ног, взрывные ранения.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В результате обстрела также ранен 46-летний водитель.
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В ОВА подтвердили, что среди пострадавших двое детей. Отмечается, что 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние — стабильное.
Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек — шесть мужчин и восемь женщин.
Одной потерпевшей, пожилой женщине, бригада «экстренки» оказала медпомощь на месте.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате российских авиаударов 7 октября по Херсону выросло до 19, среди них 2-летний мальчик и 4-летняя девочка..
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