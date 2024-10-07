В Херсоне увеличилось количество раненых в результате авиаударов РФ

Число пострадавших в результате российских авиаударов 7 октября по Херсону возросло до 19, среди них — 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

В Херсоне из-за российских КАБов ранены 19 горожан

От взрывной волны после попадания одной из 4 КАБ в Центральном районе Херсона получил минно-взрывную травму 66-летний мужчина. Поделиться

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Пострадавший сам обратился к медикам. Сейчас они его обследуют.

Как сообщила ранее Херсонская МВА, в медучреждение обратился также 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и резаные ноги. Потерпевший будет лечиться амбулаторно.

О последствиях авиаудара сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, обнародовавший соответствующее видео.

Россия сбросила на Херсон 4 КАБа

Около 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре управляемых авиабомба. Зафиксированы попадания по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. По состоянию на данный момент известно о семнадцати пострадавших. Поделиться

В ОВА подтвердили, что среди пострадавших двое детей. Отмечается, что 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние – стабильное.

Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек — шесть мужчин и восемь женщин.

Одной потерпевшей, пожилой женщине, бригада «экстренки» оказала медпомощь на месте.