В Херсоне увеличилось количество раненых в результате авиаударов РФ

Число пострадавших в результате российских авиаударов 7 октября по Херсону возросло до 19, среди них — 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.
Главные тезисы
- 19 горожан Херсона получили ранения в результате авиаударов РФ, среди них двое детей.
- Один из пострадавших, 66-летний мужчина, получил минно-взрывную травму в результате авиаудара.
- 18-летний парень также был ранен и проходит амбулаторное лечение.
- Двое детей, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся в стабильном состоянии после авиаударов.
- Российские войска сбросили на Херсон 4 управляемых авиабомбы, что привело к пострадавшим и разрушениям.
В Херсоне из-за российских КАБов ранены 19 горожан
Об этом сообщает Херсонская МВА.
Пострадавший сам обратился к медикам. Сейчас они его обследуют.
Как сообщила ранее Херсонская МВА, в медучреждение обратился также 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и резаные ноги. Потерпевший будет лечиться амбулаторно.
О последствиях авиаудара сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, обнародовавший соответствующее видео.
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В ОВА подтвердили, что среди пострадавших двое детей. Отмечается, что 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние – стабильное.
Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек — шесть мужчин и восемь женщин.
Одной потерпевшей, пожилой женщине, бригада «экстренки» оказала медпомощь на месте.
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