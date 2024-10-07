В Херсоне увеличилось количество раненых в результате авиаударов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсоне увеличилось количество раненых в результате авиаударов РФ

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Число пострадавших в результате российских авиаударов 7 октября по Херсону возросло до 19, среди них — 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Главные тезисы

  • 19 горожан Херсона получили ранения в результате авиаударов РФ, среди них двое детей.
  • Один из пострадавших, 66-летний мужчина, получил минно-взрывную травму в результате авиаудара.
  • 18-летний парень также был ранен и проходит амбулаторное лечение.
  • Двое детей, 2-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся в стабильном состоянии после авиаударов.
  • Российские войска сбросили на Херсон 4 управляемых авиабомбы, что привело к пострадавшим и разрушениям.

В Херсоне из-за российских КАБов ранены 19 горожан

От взрывной волны после попадания одной из 4 КАБ в Центральном районе Херсона получил минно-взрывную травму 66-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская МВА.

Пострадавший сам обратился к медикам. Сейчас они его обследуют.

Как сообщила ранее Херсонская МВА, в медучреждение обратился также 18-летний парень. У него минно-взрывная травма и резаные ноги. Потерпевший будет лечиться амбулаторно.

О последствиях авиаудара сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, обнародовавший соответствующее видео.

Россия сбросила на Херсон 4 КАБа

Около 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре управляемых авиабомба. Зафиксированы попадания по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе. По состоянию на данный момент известно о семнадцати пострадавших.

В ОВА подтвердили, что среди пострадавших двое детей. Отмечается, что 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние – стабильное.

Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще четырнадцать человек — шесть мужчин и восемь женщин.

Одной потерпевшей, пожилой женщине, бригада «экстренки» оказала медпомощь на месте.

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