У Херсоні збільшилася кількість поранених внаслідок авіаударів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Херсоні збільшилася кількість поранених внаслідок авіаударів РФ

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 7 жовтня по Херсону зросла до 19, серед них — 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару РФ в Херсоні було поранено 19 містян, в тому числі двоє дітей.
  • Одна з авіабомб у Центральному районі призвела до мінно-вибухової травми 66-річного чоловіка.
  • 18-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та різані рани ноги, проведене амбулаторне лікування.
  • Серед постраждалих є 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, які перебувають у стабільному стані.

У Херсоні через російські КАБи поранено 19 містян

Від вибухової хвилі після влучання однієї з 4 КАБ у Центральному районі Херсона отримав мінно-вибухову травму 66-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Постраждалий сам звернувся до медиків. Зараз вони його дообстежують.

Як повідомила раніше Херсонська МВА, до медзакладу звернувся також 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Про наслідки авіаудару повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який оприлюднив відповідне відео.

Росія скинула на Херсон 4 КАБи

Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Станом на цю хвилину відомо про сімнадцятеро постраждалих.

В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.

Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.

Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла ринок у центрі Херсона — загинуло 7 людей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Армія РФ обстріляла ринок у центрі Херсона — загинуло 7 людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Донецькій та Херсонській областях є загиблі внаслідок атак армії РФ
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Наслідки обстрілів армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військові дроном атакували цивільних у Херсоні — є поранені
Роман Мрочко
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?