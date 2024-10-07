У Херсоні збільшилася кількість поранених внаслідок авіаударів РФ

Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 7 жовтня по Херсону зросла до 19, серед них — 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ в Херсоні було поранено 19 містян, в тому числі двоє дітей.
- Одна з авіабомб у Центральному районі призвела до мінно-вибухової травми 66-річного чоловіка.
- 18-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму та різані рани ноги, проведене амбулаторне лікування.
- Серед постраждалих є 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка, які перебувають у стабільному стані.
У Херсоні через російські КАБи поранено 19 містян
Про це повідомляє Херсонська МВА.
Постраждалий сам звернувся до медиків. Зараз вони його дообстежують.
Як повідомила раніше Херсонська МВА, до медзакладу звернувся також 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.
Про наслідки авіаудару повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який оприлюднив відповідне відео.
Росія скинула на Херсон 4 КАБи
В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.
Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.
Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.
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