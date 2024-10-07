У Херсоні збільшилася кількість поранених внаслідок авіаударів РФ

Кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 7 жовтня по Херсону зросла до 19, серед них — 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

У Херсоні через російські КАБи поранено 19 містян

Від вибухової хвилі після влучання однієї з 4 КАБ у Центральному районі Херсона отримав мінно-вибухову травму 66-річний чоловік. Поширити

Про це повідомляє Херсонська МВА.

Постраждалий сам звернувся до медиків. Зараз вони його дообстежують.

Як повідомила раніше Херсонська МВА, до медзакладу звернувся також 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Про наслідки авіаудару повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який оприлюднив відповідне відео.

Росія скинула на Херсон 4 КАБи

Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Станом на цю хвилину відомо про сімнадцятеро постраждалих. Поширити

В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.

Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.

Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.