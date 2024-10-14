Армія РФ знову обстріляла авто на Херсонщині — загинуло двоє людей

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих, — повідомив Прокудін. Поширити

Внаслідок обстрілу також поранено 46-річного водія.

Росія скинула на Херсон 4 КАБи

Близько 10:30 7 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Було відомо про сімнадцятеро постраждалих. Поширити

В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.

Також у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.

Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.