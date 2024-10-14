Армія РФ знову обстріляла авто на Херсонщині — загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову обстріляла авто на Херсонщині — загинуло двоє людей

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Армія РФ знову обстріляла авто на Херсонщині — загинуло двоє людей

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла авто на Херсонщині, що спричинило загибель двох людей.
  • Серед постраждалих є діти, які отримали тяжкі травми внаслідок атаки.
  • Ситуація на Херсонщині підтверджує терор РФ та необхідність міжнародної реакції.
  • Російські війська раніше здійснили авіаційний удар по місту, що призвело до інших постраждалих.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих, — повідомив Прокудін.

Внаслідок обстрілу також поранено 46-річного водія.

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Близько 10:30 7 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Було відомо про сімнадцятеро постраждалих.

В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.

Також у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.

Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 7 жовтня по Херсону зросла до 19, серед них — 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

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