Армія РФ знову обстріляла авто на Херсонщині — загинуло двоє людей

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла авто на Херсонщині, що спричинило загибель двох людей.
- Серед постраждалих є діти, які отримали тяжкі травми внаслідок атаки.
- Ситуація на Херсонщині підтверджує терор РФ та необхідність міжнародної реакції.
- Російські війська раніше здійснили авіаційний удар по місту, що призвело до інших постраждалих.
Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу також поранено 46-річного водія.
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В ОВА підтвердили, що серед потерпілих — двоє дітей. Зазначається, що 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан — стабільний.
Також у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей — шестеро чоловіків та восьмеро жінок.
Одній потерпілій, літній жінці, бригада «екстренки» надала меддопомогу на місці.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російських авіаударів 7 жовтня по Херсону зросла до 19, серед них — 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
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