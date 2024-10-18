Військові РФ атакували дроном херсонських комунальників ― п'ятеро поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ атакували дроном херсонських комунальників ― п'ятеро поранених

Херсонська ОВА
Дрон
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У Херсоні російські терористи вдень 18 жовтня з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей.

Головні тези:

  • Російські військові здійснили атаку з дрона на працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби в Херсоні.
  • П'ятеро людей отримали поранення внаслідок атаки, інцидент призвів до важких травм та уламкових поранень кінцівок і тулуба.
  • Потерпілі вже отримали медичну допомогу та евакуйовані до лікарні для подальшого лікування.

Російські військові скинули боєприпас з дрона на херсонських комунальників

У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків — 44, 24, 41, 43 та 47 років. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба.

Усіх потерпілих «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги.

Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

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