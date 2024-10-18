Військові РФ атакували дроном херсонських комунальників ― п'ятеро поранених

У Херсоні російські терористи вдень 18 жовтня з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей.

Російські військові скинули боєприпас з дрона на херсонських комунальників

У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Поширити

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків — 44, 24, 41, 43 та 47 років. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба.

Усіх потерпілих «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги.

Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.