Військові РФ атакували дроном херсонських комунальників ― п'ятеро поранених

У Херсоні російські терористи вдень 18 жовтня з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей.
Головні тези:
- Російські військові здійснили атаку з дрона на працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби в Херсоні.
- П'ятеро людей отримали поранення внаслідок атаки, інцидент призвів до важких травм та уламкових поранень кінцівок і тулуба.
- Потерпілі вже отримали медичну допомогу та евакуйовані до лікарні для подальшого лікування.
Російські військові скинули боєприпас з дрона на херсонських комунальників
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків — 44, 24, 41, 43 та 47 років. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба.
Усіх потерпілих «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги.
Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині
Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.
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