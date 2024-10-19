Армія РФ атакувала Одеську, Херсонську та Сумську області. Є поранені та руйнування

За інформацією представників Одеської, Херсонської та Сумської ОВА, злочинна армія РФ протягом дня 18 жовтня та у ніч на 19 жовтня атакувала об'єкти інфраструктури в цих регіонах і спричинила поранення великої кількості місцевих жителів.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по Одесі

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетного удару окупантів по Одесі було пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, однак, на щастя, обійшлось без постраждалих.

Внаслідок атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення Одещини, — підкреслив Кіпер. Поширити

Як зазначили в Головному управлінні ДСНС Одеської області, було оперативно ліквідовано масштабну пожежу у житловому будинку.

Роботи з ліквідації займання ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 21 вогнеборець.

Виконуючий обов’язки міського голови Одеси Олександр Філатов зазначив, що інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

За словами посадовця, удар було завдано по рекреаційній зоні міста.

Що відомо про наслідки атак окупантів на Сумщині та Херсонщині

За інформацією представників Херсонської ОВА, через обстріли російських окупантів протягом 18 жовтня було поранено дев’ятеро людей.

Зазначається, що воєнні злочинці з армії РФ поцілили у медичний заклад та заклад освіти, адміністративну будівлю, по житлових кварталах.

В ОВА зазначили, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка та місто Херсон.

У той же час, за інформацією представників Сумської ОВА, у ніч на 19 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" — є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.

Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.

Засобами ППО 3 "Шахеда" було знищено.

Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.