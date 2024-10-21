Российские военные атаковали дроном "скорую" в Херсоне — есть пострадавшие

21 октября российская армия сбросила взрывчатку с дрона на автомобиль “скорой помощи” в Херсоне, в результате чего ранения получили двое медиков.
Главные тезисы
- Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсоне, ранения получили двое медиков.
- Пострадавшие медики получили серьезные взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.
- Этот инцидент стал очередным примером агрессивного поведения российских оккупантов в Херсоне, направленного на мирное население.
Российские оккупанты атаковали дроном "скорую" в Херсоне
Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую по вызову к больному в Днепровском районе.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Ранения получили двое работников — мужчины, 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также обломочные ранения ног.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов
Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.
В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.
63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
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