Российские военные атаковали дроном "скорую" в Херсоне — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военные атаковали дроном "скорую" в Херсоне — есть пострадавшие

Херсонская ОВА
Дрон
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21 октября российская армия сбросила взрывчатку с дрона на автомобиль “скорой помощи” в Херсоне, в результате чего ранения получили двое медиков.

Главные тезисы

  • Российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль "скорой помощи" в Херсоне, ранения получили двое медиков.
  • Пострадавшие медики получили серьезные взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.
  • Этот инцидент стал очередным примером агрессивного поведения российских оккупантов в Херсоне, направленного на мирное население.

Российские оккупанты атаковали дроном "скорую" в Херсоне

Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую по вызову к больному в Днепровском районе.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Ранения получили двое работников — мужчины, 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также обломочные ранения ног.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

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