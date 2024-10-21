Российские военные атаковали дроном "скорую" в Херсоне — есть пострадавшие

21 октября российская армия сбросила взрывчатку с дрона на автомобиль “скорой помощи” в Херсоне, в результате чего ранения получили двое медиков.

Российские оккупанты атаковали дроном "скорую" в Херсоне

Враг сбросил взрывное устройство с БПЛА на бригаду "экстренки", прибывшую по вызову к больному в Днепровском районе.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Ранения получили двое работников — мужчины, 44 и 47 лет. У них взрывные травмы и контузии, а также обломочные ранения ног.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.