Россия обстреляла Херсон из артиллерии ― погибли две женщины

Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли жилой район Херсона, погибли две женщины и одна женщина была ранена.
- Оккупанты нанесли удар по городу, целясь в один из жилых районов, в результате чего произошли жертвы среди мирных жителей.
- Пострадавшая женщина была госпитализирована с серьезными травмами, включая контузию и ушиб грудной клетки.
Россия убила двух женщин в Херсоне
Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.
Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов
9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.
Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.
В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.
63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.
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