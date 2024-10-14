Россия обстреляла Херсон из артиллерии ― погибли две женщины

Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.

Россия убила двух женщин в Херсоне

Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.

Впоследствии стало известно, что еще один человек пострадал в результате артобстрела Херсона. У 42-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали. Поделиться

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов

9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.