Россия обстреляла Херсон из артиллерии ― погибли две женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Херсон из артиллерии ― погибли две женщины

Херсонская обласная прокуратура
Херсон
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Вечером 14 октября российские войска нанесли удары по жилому району Херсона. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских, еще одна женщина получила ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли жилой район Херсона, погибли две женщины и одна женщина была ранена.
  • Оккупанты нанесли удар по городу, целясь в один из жилых районов, в результате чего произошли жертвы среди мирных жителей.
  • Пострадавшая женщина была госпитализирована с серьезными травмами, включая контузию и ушиб грудной клетки.

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Отмечается, что оккупанты нанесли удар по городу около 18:50. Враг целился по одному из жилых районов Херсона.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибли две женщины.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, две пожилые женщины во время обстрела находились в доме.

Впоследствии стало известно, что еще один человек пострадал в результате артобстрела Херсона. У 42-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсон из дронов

9 сентября армия РФ в очередной раз наносила удары по Херсону и Антоновке с помощью fpv-дронов. Ранены три человека.

Армия РФ около 18.00 обстреляла из дрона гражданский автомобиль в Антоновке.

В результате сброса взрывчатки на транспортное средство пострадали два человека.

63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота.

У 62-летней женщины взрывная травма, множественные обломочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей.

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