Росія обстріляла Херсон з артилерії ― загинуло двоє жінок

Увечері 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловому району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних, ще одна жінка зазнала поранень.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли житловий район Херсона, внаслідок чого загинули дві жінки та ще одна жінка отримала поранення.
- Окупанти завдали удару по місті близько 18:50, прицілюючись на один із житлових районів Херсона.
- Поранену жінку госпіталізували з діагнозом вибухова травма, контузія та забій грудної клітки.
Росія вбила двох жінок у Херсоні
Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.
Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів
9 вересня армія РФ вчергове завдавала ударів по Херсону та Антонівці за допомогою fpv-дронів. Поранено троє людей.
Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.
Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
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