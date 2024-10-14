Росія обстріляла Херсон з артилерії ― загинуло двоє жінок

Увечері 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловому району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних, ще одна жінка зазнала поранень.

Росія вбила двох жінок у Херсоні

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.

Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували. Поширити

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

9 вересня армія РФ вчергове завдавала ударів по Херсону та Антонівці за допомогою fpv-дронів. Поранено троє людей.

Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.