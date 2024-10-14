Росія обстріляла Херсон з артилерії ― загинуло двоє жінок
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Херсон з артилерії ― загинуло двоє жінок

Херсонська обласна прокуратура
Херсон

Увечері 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловому району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних, ще одна жінка зазнала поранень.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли житловий район Херсона, внаслідок чого загинули дві жінки та ще одна жінка отримала поранення.
  • Окупанти завдали удару по місті близько 18:50, прицілюючись на один із житлових районів Херсона.
  • Поранену жінку госпіталізували з діагнозом вибухова травма, контузія та забій грудної клітки.

Росія вбила двох жінок у Херсоні

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.

Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

9 вересня армія РФ вчергове завдавала ударів по Херсону та Антонівці за допомогою fpv-дронів. Поранено троє людей.

Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.

У 62-річної жінки — вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок.

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