Дрон РФ снова атаковал коммунальщиков в Херсоне — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ снова атаковал коммунальщиков в Херсоне — есть раненые

Роман Мрочко
Дрон
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В результате обстрела российскими военными Херсона 19 октября пострадали пятеро работников коммунального предприятия.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал коммунальщиков в Херсоне.
  • Пятеро работников были госпитализированы с взрывными травмами и контузиями.
  • Ситуация в Херсоне остается напряженной из-за постоянных обстрелов и нападений со стороны российских военных.

Россия дроном атаковала херсонских коммунальщиков: есть раненые

В Днепровском районе Херсона русская армия атаковала работников коммунального предприятия. Пять человек пострадали. Это мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в больницу с взрывными травмами и контузиями.

Позже в Херсоне 60-летний мужчина получил травмы в результате атаки российского дрона.

В больницу обратился 60-летний херсонец, пострадавший в результате сброса взрывчатки с дрона. В момент удара потерпевший находился возле магазина в Днепровском районе.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Российский обстрел унес жизни 33-летнего жителя Белозерки

Войска РФ обстреляли поселок Белозерка Херсонской области, в результате атаки погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Сегодня около часа дня российские военные обстреляли Белозерку. К сожалению, ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина. Он погиб на месте.

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