Дрон РФ снова атаковал коммунальщиков в Херсоне — есть раненые

В результате обстрела российскими военными Херсона 19 октября пострадали пятеро работников коммунального предприятия.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал коммунальщиков в Херсоне.
- Пятеро работников были госпитализированы с взрывными травмами и контузиями.
- Ситуация в Херсоне остается напряженной из-за постоянных обстрелов и нападений со стороны российских военных.
Россия дроном атаковала херсонских коммунальщиков: есть раненые
В Днепровском районе Херсона русская армия атаковала работников коммунального предприятия. Пять человек пострадали. Это мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Позже в Херсоне 60-летний мужчина получил травмы в результате атаки российского дрона.
В больницу обратился 60-летний херсонец, пострадавший в результате сброса взрывчатки с дрона. В момент удара потерпевший находился возле магазина в Днепровском районе.
У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Российский обстрел унес жизни 33-летнего жителя Белозерки
Войска РФ обстреляли поселок Белозерка Херсонской области, в результате атаки погиб 33-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
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