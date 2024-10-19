Дрон РФ снова атаковал коммунальщиков в Херсоне — есть раненые

Россия дроном атаковала херсонских коммунальщиков: есть раненые

В Днепровском районе Херсона русская армия атаковала работников коммунального предприятия. Пять человек пострадали. Это мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в больницу с взрывными травмами и контузиями. Поделиться

Позже в Херсоне 60-летний мужчина получил травмы в результате атаки российского дрона.

В больницу обратился 60-летний херсонец, пострадавший в результате сброса взрывчатки с дрона. В момент удара потерпевший находился возле магазина в Днепровском районе.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Российский обстрел унес жизни 33-летнего жителя Белозерки

Войска РФ обстреляли поселок Белозерка Херсонской области, в результате атаки погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.