Дрон РФ знову атакував комунальників у Херсоні — є поранені

Унаслідок обстрілу російськими військовими Херсона 19 жовтня постраждали п'ятеро працівників комунального підприємства.
Головні тези:
- Російський дрон атакував комунальників у Херсоні, призвівши до поранень п'ятьох осіб.
- Поранені були госпіталізовані з вибуховими травмами та контузіями.
- Унаслідок атаки російського дрона загинув 33-річний чоловік у селищі Білозерка.
- Ситуація в Херсоні залишається напруженою через постійні обстріли та напади з боку російських військ.
Росія дроном атакувала херсонських комунальників: є поранені
У Дніпровському районі Херсона російська армія атакувала працівників комунального підприємства. П’ятеро людей постраждали. Це чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Пізніше у Херсоні 60-річний чоловік зазнав травм унаслідок атаки російського дрона.
До лікарні звернувся 60-річний херсонець, котрий постраждав внаслідок скидання вибухівки з дрона. В момент удару потерпілий перебував біля магазину у Дніпровському районі.
У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
Російський обстріл забрав життя 33-річного жителя Білозерки
Війська РФ обстріляли селище Білозерка Херсонської області, внаслідок атаки загинув 33-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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