Дрон РФ знову атакував комунальників у Херсоні — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ знову атакував комунальників у Херсоні — є поранені

Роман Мрочко
Дрон

Унаслідок обстрілу російськими військовими Херсона 19 жовтня постраждали п'ятеро працівників комунального підприємства.

Головні тези:

  • Російський дрон атакував комунальників у Херсоні, призвівши до поранень п'ятьох осіб.
  • Поранені були госпіталізовані з вибуховими травмами та контузіями.
  • Унаслідок атаки російського дрона загинув 33-річний чоловік у селищі Білозерка.
  • Ситуація в Херсоні залишається напруженою через постійні обстріли та напади з боку російських військ.

Росія дроном атакувала херсонських комунальників: є поранені

У Дніпровському районі Херсона російська армія атакувала працівників комунального підприємства. П’ятеро людей постраждали. Це чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що всіх потерпілих госпіталізували до лікарні із вибуховими травмами та контузіями.

Пізніше у Херсоні 60-річний чоловік зазнав травм унаслідок атаки російського дрона.

До лікарні звернувся 60-річний херсонець, котрий постраждав внаслідок скидання вибухівки з дрона. В момент удару потерпілий перебував біля магазину у Дніпровському районі.

У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Російський обстріл забрав життя 33-річного жителя Білозерки

Війська РФ обстріляли селище Білозерка Херсонської області, внаслідок атаки загинув 33-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні близько першої години дня російські військові обстріляли Білозерку. На жаль, поранення, несумісні з життям, дістав 33-річний чоловік. Він загинув на місці.

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