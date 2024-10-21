Російські військові атакували дроном "швидку" в Херсоні — є постраждалі

21 жовтня російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль “швидкої допомоги” у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків.

Російські окупанти атакували дроном “швидку” в Херсоні

Ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що поранення дістали двоє працівників — чоловіки, 44 та 47 років. У них — вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів

Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.

63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.