Російські військові атакували дроном "швидку" в Херсоні — є постраждалі

21 жовтня російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль “швидкої допомоги” у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків.
Головні тези:
- Російські військові вчинили напад дроном на автомобіль “швидкої допомоги” у Херсоні, поранивши двох медиків.
- Після атаки один з потерпілих отримав вибухову травму та поранення живота, а другий постраждав від уламкових поранень ніг.
- Інцидент став ще одним прикладом агресивних дій російських окупантів у Херсоні, які продовжують атакувати мирне населення.
Російські окупанти атакували дроном “швидку” в Херсоні
Ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що поранення дістали двоє працівників — чоловіки, 44 та 47 років. У них — вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Російські окупанти продовжують атакувати Херсон з дронів
Армія РФ близько 18.00 обстріляла з дрона цивільну автівку в Антонівці.
Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей.
63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота.
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