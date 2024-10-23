Атака дронів РФ. П'ятеро людей отримали поранення на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ. П'ятеро людей отримали поранення на Херсонщині

Херсонська ОВА
Дрон

Вдень 23 жовтня росіяни атакували з БпЛА Білозерку, Томину Балку та Херсон. Через скидання вибухівки постраждали п'ятеро людей.

Головні тези:

  • Росія атакує дронами Херсонщину, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення. 
  • Серед потерпілих є чоловіки та жінки різного віку, які отримали вибухові травми та уламкові поранення.
  • Атаки дронів з БпЛА відбувалися в різних районах Херсонщини, що призвело до серйозних наслідків для цивільного населення.

Росія масово атакує дронами Херсонщину

В обід росіяни атакували з БпЛА Білозерку. Через скидання вибухівки постраждали двоє людей.

У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу.

Пізніше у тій же Білозерці через скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна медсестра, яка перебувала біля магазину. У неї – вибухова травма, уламкові пораненнями голови та руки.

Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.

Обох потерпілих доставили до лікарень. Вони – під наглядом медиків.

Окупанти з БпЛА завдали також удару по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.

Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг. Потерпілу шпиталізували.

Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

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