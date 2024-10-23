Атака дронів РФ. П'ятеро людей отримали поранення на Херсонщині

Вдень 23 жовтня росіяни атакували з БпЛА Білозерку, Томину Балку та Херсон. Через скидання вибухівки постраждали п'ятеро людей.
Головні тези:
- Росія атакує дронами Херсонщину, в результаті чого п'ятеро людей отримали поранення.
- Серед потерпілих є чоловіки та жінки різного віку, які отримали вибухові травми та уламкові поранення.
- Атаки дронів з БпЛА відбувалися в різних районах Херсонщини, що призвело до серйозних наслідків для цивільного населення.
Росія масово атакує дронами Херсонщину
В обід росіяни атакували з БпЛА Білозерку. Через скидання вибухівки постраждали двоє людей.
У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення.
Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Їм надали необхідну меддопомогу.
Також ворог з БпЛА атакував цивільний автомобіль у Томиній Балці, через що 48-річна жінка дістала вибухову травму, поранення обличчя, руки та ноги.
Обох потерпілих доставили до лікарень. Вони – під наглядом медиків.
Окупанти з БпЛА завдали також удару по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.
Через скидання вибухівки з дрона 64-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг. Потерпілу шпиталізували.
Росія вкотре атакувала мирних людей на Херсонщині
Російські окупанти атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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